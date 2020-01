Con 3 Italia il Huawei P30 Lite New Edition a rate: il prezzo previsto

Le proposte di Vodafone e Wind per l’acquisto del Huawei P30 Lite New Edition già le conoscete: oggi siamo qui per sottoporre alla vostra attenzione le offerte dedicate di 3 Italia. Ricordate sempre che comprandone uno riceverete in regalo le Huawei FreeLace, dal valore commerciale di 99,90 euro. Il device può essere associato all’offerta ALL-IN Power, a fronte di nessuna spesa di anticipo e di una rata mensile di 3,99 euro. Il canone mensile dell’offerta è di 11,99 euro, con minuti illimitati, 300 SMS e 60GB 4G LTE. La promozione è disponibile tramite finanziamento nei 3Store, ma è possibile anche attivarla online solo con Vendita a Rate 3.

Allo stesso modo, potrete portarvi a casa il Huawei P30 Lite New Edition abbinandogli l’offerta 3 Italia ALL-IN Super Power: 0 anticipo iniziale, 2,99 euro al mese per lo smartphone, 14,99 euro di canone mensile per la tariffa (minuti e SMS illimitati, 100GB 4G LTE). L’offerta in questione è disponibile con light credit Compass Banca S.p.A tramite addebito SEPA o carta di credito.

Vi ricordiamo che il Huawei P30 Lite New Edition vanta una tripla fotocamera principale A.I. da 48 + 2MP e grandangolare da 8MP con angolo di visuale di 120° e flash LED. Il device include uno schermo da 6.15 pollici con rapporto screen-to-body superiore al 90%, 6GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), oltre che il processore Kirin 710. Il dispositivo prevede il supporto Audio 3D per dare maggiore enfasi al suono stereo. Queste sono le proposte pensate da 3 Italia per i clienti che decideranno di portarsi a casa il Huawei P30 Lite New Edition, che vanta dalla sua anche i servizi Google (a differenza degli altri dispositivi del produttore cinese, che dispongono solo dei Huawei Mobile Services per via del ban USA). Cosa ne dite? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.