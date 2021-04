Ci sono alcune indicazioni importanti e significative che ci arrivano questa mattina per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P30 Lite New Edition, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte risulta in distribuzione il secondo aggiornamento di aprile per lo smartphone. Necessità di intervenire soprattutto sul fronte sicurezza, come avrete notato di recente anche sulle nostre pagine, con alcune indicazioni che dobbiamo per forza di cose prendere in esame questa mattina in Italia.

Cosa sappiamo sull’ulteriore aggiornamento di aprile per Huawei P30 Lite New Edition

Provando a fare il punto della situazione sui primi dettagli riguardanti l’ulteriore patch mensile per Huawei P30 Lite New Edition, emerge ad esempio che questo aggiornamento apporta principalmente miglioramenti della sicurezza rilasciati con la patch di marzo 2021. Analizzando il log delle modifiche, emerge poi che il pacchetto software per la sicurezza di marzo 2021 corregge due vulnerabilità ritenute critiche, oltre a 13 con priorità alta e 132 di livello medio, nel tentativo di migliorare la sicurezza del sistema.

Secondo quanto riportato da Huawei Central, attraverso il rilascio di questo nuovo pacchetto software Huawei ha dimostrato di aver scoperto tre noti problemi di privacy nascosti e li risolve con una patch di sicurezza più importante di quanto si possa immaginare. Secondo le prime ricostruzioni, le suddette vulnerabilità perché possono danneggiare i dati dell’utente e soprattutto mettere in discussione la loro protezione, n quanto dannp l’opportunità agli hacker di entrare nel dispositivo.

Vedremo nei prossimi giorni quali saranno le sentenze che verranno a galla per il pubblico italiano, nel momento in cui il nuovo aggiornamento per Huawei P30 Lite New Edition metterà piede anche in Italia. Qualora abbiate avuto modo di provarlo, non esitate a commentare il nostro articolo di oggi, in modo da capirci qualcosa di più.