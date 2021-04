Abbiamo nuovi ed interessanti riscontri per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P30 Lite New Edition, evidentemente propenso a tenere il passo della versione standard del device, dopo le notizie condivise nei giorni scorsi in merito al rilascio di un aggiornamento software per il pubblico. Cerchiamo di capire insieme come stiano evolvendo le cose, in attesa che tutti possano toccare con mano il pacchetto software qui in Italia nei prossimi giorni dopo le prime segnalazioni in Asia.

Huawei P30 Lite New Edition pronto a ricevere il nuovo aggiornamento 435

In particolare, chi dispone di un Huawei P30 Lite New Edition può imbattersi finalmente nell’aggiornamento 435, con la prospettiva di sfruttare al massimo la patch per la sicurezza di gennaio. Dunque, non proprio un upgrade di ultimo grido, ma quanto basta per essere sempre in prima linea ed evitare di andare incontro a brutte sorprese con eventuali attacchi esterni. Al momento, infatti, non vengono segnalate funzioni extra una volta portato a termine il download di un firmware molto atteso dal pubblico.

Resta il fatto che l’upgrade stia per arrivare anche da noi, considerando il fatto che le ultime segnalazioni evidenziano la disponibilità dell’aggiornamento ottimizzato su Huawei P30 Lite New Edition in Germania. Solo nel momento in cui un numero apprezzabile di utenti riuscirà a provarlo, sapremo se ci saranno anche altri tipi di effetti per il modello in questione. A partire dalla tanto discussa durata della batteria, che da circa un anno a questa parte tiene banco nelle varie community di settore.

Avete già ricevuto la notifica per procedere con il download dell’aggiornamento per Huawei P30 Lite New Edition? Nel caso, fateci sapere quali sono i vostri feedback, in modo da comprendere a cosa stiamo andando incontro con il pacchetto software in arrivo per tutti.