Tre strade percorribili per ottenere un Huawei P30 Lite New Edition con Wind il 20 gennaio

Arrivano nuove soluzioni oggi 20 gennaio per tutti coloro che hanno messo gli occhi sul cosiddetto Huawei P30 Lite New Edition, considerando il fatto che anche Wind da questo momento consente di portarsi a casa il dispositivo a rate. Proviamo dunque ad esaminare la situazione più da vicino, dopo che la scorsa settimana esaminato le prime soluzioni ufficializzate da Vodafone sotto questo punto di vista per chi non intende procedere con l’acquisto in unica soluzione.

Le tre proposte di Wind per Huawei P30 Lite New Edition a fine gennaio

Passando a questioni più concrete, occorre concentrarsi sulle tre soluzioni al momento concepite da Wind per gli utenti che sono realmente interessati al nuovo Huawei P30 Lite New Edition. Ad esempio, è possibile sottoscrivere un contratto che prevede il pagamento di trenta rate pari a 5,99 euro al mese, cui dovremo aggiungere un anticipo di 89,99 euro, a patto che contestualmente sia stata attivata una tariffa Wind Family.

La seconda strada concepita da Wind per l’acquisto di un Huawei P30 Lite New Edition prevede invece il saldo di trenta rate da 6,99 euro al mese, al quale dovremo aggiungere un anticipo di 89,99 euro nel caso in cui dovessimo abbinare un piano All Inclusive. Infine, chi ha deciso di approfittare dell’opzione Telefono Incluso con finanziamento Findomestic, avrà la possibilità di scegliere tra le due opzioni appena riportate, senza aver l’obbligo di versare anticipo.

Staremo a vedere se nel corso delle prossime settimane arriveranno ulteriori indicazioni per gli utenti che vogliono acquistare un Huawei P30 Lite New Edition a rate. Mi riferisco sia a Wind e ad eventuali opzioni extra rispetto a quelle riportate oggi 20 gennaio, sia alle possibili mosse delle altre compagnie telefoniche intenzionate eventualmente a proporci il nuovo smartphone Android a rate. Come giudicate queste proposte al momento?