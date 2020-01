Tre differenze sostanziose tra Huawei P30 Lite 2020 e 2019: il prezzo prevede un regalo

Arrivano finalmente indicazioni ufficiali e definitive per quanto riguarda il tanto atteso Huawei P30 Lite 2020, anche se ufficialmente (per ora) il device è stato etichettato con “New Edition“. A poche ore dall’annuncio, è chiaro che tutti si stiano ponendo una domanda molto semplice: quali sono le differenze tra il nuovissimo smartphone Android ed il modello base commercializzato poco meno di un anno fa? In cosa è migliorato questo modello rispetto al P30 Lite 2019? Proviamo a capirlo insieme oggi 9 gennaio.

Le tre differenze tra Huawei P30 Lite 2020 e 2019

Passando a questioni pratiche, ci sono tre elementi sui quali è doveroso concentrarsi per individuare le differenze tra Huawei P30 Lite 2020 ed il modello 2019. I primi due punti si riferiscono allo spazio di archiviazione, se pensiamo che il device appena svelato ad utenti e addetti ai lavori potrà contare su 6GB in merito alla memoria RAM, oltre a 256GB per quanto concerne lo storage interno. Davvero niente male, se consideriamo la fascia di mercato alla quale appartiene questo modello.

Il terzo elemento di differenziazione, invece, investe il comparto fotografico. In particolare, occorre concentrarsi sulla fotocamera anteriore, tanto utilizzata soprattutto per i selfie, visto che si passa da 24 megapixel con il modello precedente alla bellezza di 32 megapixel. Inizialmente lo smartphone sarà dotato di EMUI 9.1, per poi ricevere l’opportuno aggiornamento ad EMUI 10.

Quanto al prezzo di listino per Huawei P30 Lite 2020, va detto che dal 9 gennaio 2020 al 9 febbraio 2020 gli utenti interessati potranno sfruttare una promozione esclusiva: acquistandolo a 349 euro, infatti, saranno incluse nel prezzo le HUAWEI Freelace. Parliamo di auricolari in-ear Bluetooth con tecnologia HiPair, il cui valore commerciale ammonta a 99,90 euro. Insomma, un bell’incentivo per chi vuole il nuovo device Android. Staremo a vedere a questo punto quale sarà l’impatto che il modello avrà sugli utenti italiani ad inizio anno.