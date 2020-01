Uscita di Final Fantasy 7 Remake rinviata: ecco quando sarà disponibile su PS4

Inutile negarlo, Final Fantasy 7 Remake è uno dei videogame più attesi di quest’anno. Non solo perché rappresenta il rifacimento di uno dei giochi di ruolo di stampo giapponese più amati della storia, ma anche perché gli sviluppatori di Square Enix hanno saputo dimostrare di essere al lavoro su un titolo stupefacente, capace di unire tradizione ed innovazione nelle meccaniche e di mostrare a schermo un comparto tecnico realmente spettacolare. Il ritorno di Cloud, Tifa, Aerith e Sephiroth pare quindi essere già graziato dalla buona stella, per un hype ormai divenuto incandescente in vista dell’uscita su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro – per un’esclusiva temporale di un anno.

Nella giornata di oggi, però, la compagnia del Chocobo riporta alla ribalta Final Fantasy 7 Remake. E non con una notizia che farà piacere a quanti lo attendono al varco. Come dichiarato sul sito ufficiale della produzione, infatti, il primo episodio del videogame ruolistico uscirà con leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia preventivata. Invece che il 3 marzo, il rifacimento moderno della settima Fantasia Finale sbarcherà sugli scaffali fisici e digitali il 10 aprile, quindi circa un mese dopo.

Offerta Final Fantasy VII Remake - Sephiroth Dynamic Theme [Esclusiva... Final fantasy VII remake narra la storia di un mondo caduto sotto il...

Una reinterpretazione contemporanea della storia che esplora il suo...

La scelta, per quanto bizzarra con la data della release tanto vicina, sarà utile agli artisti di Square Enix guidati dal game director Tetsuya Nomura di ottimizzare al meglio il gioco e di rifinirne gli ultimi aspetti, così da non deludere le altissime aspettative di fan vecchi e nuovi. Ne frattempo, poi, non è trapelata alcuna notizia sulla demo di Final Fantasy 7 Remake, la cui esistenza è stata svelata da un leak lo scorso dicembre. La prova gratuita dovrebbe essere disponibile per il download poco prima del lancio completo, e ha già confermato l’esistenza di una edizione per PC. Voi cosa ne dite, questo lieve ritardo è sopportabile oppure non vedevate l’ora di (ri)esplorare la metropoli di Midgar?