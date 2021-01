Nonostante sia relativamente giovane, quella di The Last of Us è allo stato attuale una delle saghe videoludiche più amate di sempre dagli appassionati dell’universo in pixel e poligoni. Non solo fedeli al marchio PlayStation. Approdato con il primo capitolo nel 2013 in esclusiva su PlayStation 3, poi riproposto in versione rimasterizzata sulla successiva PlayStation 4, il franchise post apocalittico di Naughty Dog è definitivamente esploso nel 2020 con il sequel diretto, ambientato cinque anni dopo lo struggente finale dell’episodio originale.

E se è vero che i “cagnacci” californiani ci hanno sempre abituati a produzioni di altissimo livello e dai dettagli impressionanti, non dovrebbe stupire che The Last of Us continui ad esercitare un fascino tutto particolare sul popolo geek a più d sette anni dalla sua release sulla terza console casalinga di Sony. E’ infatti notizia di oggi che nel primo capitolo è rimasto nascosto per tutto questo tempo un particolare easter egg, presente nel prologo del videogame e finalmente scovato da un grandissimo fan delle disavventure survival di Ellie e Joel, come potete verificare in prima persona nel tweet poco più in basso in questo stesso articolo.

As the one who scripted this sequence.. sounds like a bug tbh https://t.co/AFpFtVwJqu — Kurt Margenau (@kurtmargenau) January 13, 2021

Nel prologo giocabile di The Last of Us, come ricorderete, vi è la possibilità di visitare per breve tempo la casa di Joel, in cui l’uomo vive con la figlia adolescente poco prima dello scoppio dell’inferno in terra che ha dato poi il via agli eventi che conosciamo. Avviando una nuova partita o caricando un salvataggio in quest’area, è necessario attendere la notizia dello scoppio dell’epidemia, per poi fare ritorno alla base delle scale che conducono alla camera da letto del protagonista, dove si attiverà un checkpoint. A questo punto, riavviando la partita, sarà possibile tornare nella stanza: guardando la TV, noterete a schermo una formica infettata da un vero Cordyceps. Voi ci avevate fatto già caso oppure è la prima volta che vedete questo easter egg?