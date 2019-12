La demo di Final Fantasy 7 Remake su PS4 si mostra in video: a quando l’uscita?

Il 3 marzo del prossimo anno, Final Fantasy 7 Remake impatterà finalmente sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo. E lo farà con un primo episodio che promette di farci (ri)vivere un’incredibile avventura tra le strade della cittadina di Midgar, conosciuta per la prima volta dal popolo geek nell’ormai lontano 1997 sulla prima console di casa Sony, l’indimenticabile PlayStation. E ora pronta a rifiorire su PS4 e PS4 Pro, per un’esclusiva temporale che durerà esattamente un anno.

Con l’uscita ufficiale così vicina, è inevitabile che siamo in tantissimi – tra fan di vecchia data e nuove leve – a non vedere l’ora di testare con mano il rifacimento della settima Fantasia Finale di Square Enix. La stessa che nei trailer e nei vari video di gameplay pubblicati dalla compagnia del Chocobo ha messo sul piatto un comparto tecnico di prim’ordine e un sistema di gioco che mixa alla perfezione tradizione e innovazione, nel tentativo di accontentare i palati dei gamer moderni e dei veterani. E che, a quanto pare, potrebbe arrivare prima della release con una demo da scaricare gratuitamente tramite PlayStation Store.

Dopo i primi rumor, poi, la demo di Final Fantasy 7 Remake torna sotto l’occhio dei riflettori grazie a nuove indiscrezioni ritenute piuttosto autorevoli, rilasciate nelle ultime ore sulle pagine del forum Reddit. A quanto pare, la versione di prova sarà resa disponibile in tutte le lingue supportare dalle versione finale del gioco, compreso l’italiano. Non solo, sappiamo che dovrebbe permetterci di esplorare ben sette diversi “scenari”, molto probabilmente nel corso del mese di gennaio.

In aggiunta, poi, dal portale tecnologico WccfTech, arriva quello che sembra proprio il video introduttivo della demo di Final Fantasy 7 Remake. Potete gustarvelo anche voi cliccando sul tasto Play poco più in alto in questo stesso articolo. Cosa ne dite, anche voi siete ansiosi di tornare a vestire i panni di Cloud, Aerith e Tifa? Siete pronti a lucidare lo spadone e a scatenare alcune delle magie più iconiche dell’intero franchise di Final Fantasy?