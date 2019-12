Scatenato a Natale il Samsung Galaxy S8: non ignorate la patch di dicembre

Ci sono indicazioni tutto sommato abbastanza sorprendenti oggi 19 dicembre per tutti coloro che hanno deciso di portarsi a casa un Samsung Galaxy S8 o un Galaxy S8 Plus in tre anni scarsi di vendite. Sono trascorsi pochissimi giorni, infatti, dal nostro ultimo punto della situazione riguardante l’impatto che la patch di novembre ha avuto sui due smartphone dal punto di vista della batteria, ma questo giovedì come potrete notare tocca già guardare avanti.

Cosa sappiamo sull’aggiornamento di dicembre per il Samsung Galaxy S8

Le informazioni raccolte fino a questo momento sulla patch di dicembre per il Samsung Galaxy S8 sono frammentarie. Ad esempio, sappiamo che ad essere coinvolta è la variante dello smartphone con processore Exynos, vale a dire quella in commercio anche in Italia e nel resto d’Europa. Le sigle dei due upgrade, per intenderci, sono rispettivamente G950FXXS6DSL2 e G955FXXS6DSL2, in riferimento ad un doppio pacchetto software che dovrebbe avere un peso pari a circa 200 MB.

Detto questo, non aspettatevi grossi cambiamenti una volta portato a termine il download del firmware. Sulla carta, infatti, l’intervento dovrebbe essere stato concepito solo per migliorare gli standard di sicurezza dei due smartphone. Al più potreste percepire qualche passo in avanti per le prestazioni generali dei Samsung Galaxy S8 e S8 Plus. Anche qui, ovviamente, ci vorranno alcuni giorni per comprendere gli effetti reali dell’upgrade dal punto di vista dell’autonomia.

Fateci sapere nel momento in cui arriverà la notifica per installare via OTA i due aggiornamenti per il Samsung Galaxy S8, in modo tale da analizzare al meglio la reale distribuzione di un pacchetto software che potrebbe rivelarsi tutto sommato molto interessante per il pubblico. Tutto ciò, al netto dei rumors un po’ forzati a proposito della potenziale compatibilità con Android 10 di cui tanto si parla.