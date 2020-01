Effetto New Edition sul Huawei P30 Lite: prezzo Amazon ai minimi storici

Non c’è dubbio, questo è il momento ideale per acquistare un Huawei P30 Lite, di certo nella sua “vecchia” versione 2019. Forse non tutti sono a conoscenza del fatto che il produttore ha lanciato, pure in Italia, il modello New Edition dello smartphone dell’anno scorso e con il lancio commerciale di quest’ultimo, non a caso, proprio il device più datato sta subendo una più che scontata svalutazione. In effetti, sullo store degli store, ossia su Amazon, proprio il best seller degli ultimi mesi ha raggiunto un prezzo mai segnalato prima.

Chi ha da tempo in mente di acquistare un Huawei P30 Lite, lo potrà ritrovare proprio su Amazon ad un valore commerciale corrispondente al suo minimo storico assoluto. Per la cronaca, la promozione di oggi 12 gennaio non è neanche equiparabile a quella del Black Friday o delle offerte natalizie e il telefono è di fatti acquistabile a 223 euro.

Quale modello di Huawei P30 Lite è protagonista delle attuale promozioni? La colorazione dello smartphone è quella più classica ma pure più gettonata in Midnight Black e naturalmente il telefono presenta una RAM da 4 GB e uno spazio di memoria interna pari a 128 GB. Per la cronaca, con un solo euro in più e dunque sempre a soli 224 euro è possibile portare a casa l’esemplare nella nuance Peacock Blue, ossia con tonalità di azzurro e verde cangianti, di certo più spettacolari.

Alcuni dettagli maggiori sull’attuale promozione che investe il Huawei P30 Lite. La disponibilità del telefono è immediata e le spese di spedizione nulle. La consegna è pure garantita in tempi relativamente ristretti ossia tra giovedì 16 gennaio e lunedì 20 gennaio.

Abbiamo già sottolineato, sulle pagine di OM, tutte le principali differenze tra il vecchio Huawei P30 Lite e la sua versione nuova di zecca di questi primi giorni del 2020. A fronte di qualche surplus lato RAM, memoria interna e fotocamera anteriore, il vecchio esemplare risulta essere sempre una scelta ottimale nel segmento di fascia media.