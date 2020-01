Passo importante per due Xiaomi in vista di Android 10: arrivano i codici sorgenti del kernel

Giungono segnali importanti per almeno due smartphone Xiaomi oggi 10 gennaio, in merito alla distribuzione dell’aggiornamento con Android 10. Dando finalmente continuità a quanto riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine, effettivamente gli sviluppatori stanno lavorando a ritmi elevati per assicurare l’upgrade in tempi ristretti a diversi modelli disponibili sul mercato. Solo così, infatti, è possibile dare una risposta concreta a competitor attualmente più “forti”, come Samsung e Huawei.

La svolta per due Xiaomi da questo venerdì

La notizia importante di questo venerdì si concentra, come accennato, su due device Xiaomi. Mi riferisco più in particolare ai vari Xiaomi Mi A3 e Mi A2, a questo punto molto più vicini all’aggiornamento Android 10 nella sua versione definitiva. Secondo quanto raccolto, il produttore asiatico ha deciso di rendere disponibili i codici sorgenti del kernel, dando un chiaro segnale agli utenti e agli addetti ai lavori. Aspettando ovviamente riscontri sul rollout del pacchetto software in versione stabile.

Insomma, Xiaomi ha deciso di seguire il medesimo approccio che abbiamo avuto modo di toccare con mano nello scorcio finale del 2019 coi vari Xiaomi Mi Mix 2S, POCO F1, Mi Mix 3, fino ad arrivare a tutta la serie Mi 8 di fascia alta (parliamo di Mi 8, 8 Pro e 8 Explorer Edition). In tutti questi casi, l’aggiornamento Android 10 dovrebbe essere effettivamente ad un passo, coi lavori che procedono senza particolare intoppi.

Tornando ai due modelli al centro di una potenziale svolta oggi 10 gennaio, vi ricordo che i codici sorgente possono consultati tramite apposite pagine. Abbiamo infatti Android 10 con il suo codice sorgente kernel per Xiaomi Mi A3 da un lato, mentre dall’altro c’è l’aggiornamento con il proprio codice sorgente kernel per Xiaomi Mi A2. Che ne pensate dell’approccio avuto da questo produttore con il pacchetto software di cui tanto si parla da alcuni mesi a questa parte?