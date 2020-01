Da oggi 8 gennaio ben 6 Xiaomi con MIUI 11 in versione beta: la lista completa

Arrivano oggi 8 gennaio alcune indicazioni interessanti per diversi utenti in possesso di uno smartphone Xiaomi, considerando il fatto che almeno sei dispositivi stanno iniziando a ricevere una volta per tutte l’aggiornamento con Android 10. Seppur nella sola versione beta. Cerchiamo dunque di mettere a fuoco la questione, in attesa di segnali definitivi anche per i modelli che sono stati commercializzati in Italia dopo le notizie trapelate nello scorcio finale del 2019.

I 6 smartphone Xiaomi vicinissimi all’aggiornamento Android 10

Passando ad elementi più concreti, si risale velocemente alla lista degli smartphone Xiaomi ad un passo dall’aggiornamento definitivo ad Android 10, alla luce della disponibilità del firmware in versione beta. In particolare, abbiamo la MIUI 11 Beta per Redmi K20/Mi 9T (in questo caso occorre distinguere i firmware Global, EEA, India), senza dimenticare MIUI 11 Beta per Xiaomi Mi 8 SE. Andando avanti nell’elenco, ci possiamo concentrare anche sulla Beta per Xiaomi Mi MIX 3.

Partendo dal presupposto che tali pacchetti software, per essere installati, richiedano la custom recovery, oltre al fatto che potrebbero essere caratterizzati da bug vari, nell’elenco troviamo anche la MIUI 11 Beta per Xiaomi Mi 9 SE, fino ad arrivare alla Beta per Redmi Note 8 Pro e a quella concepita per i possessori di un Redmi Note 7. Insomma, quadro abbastanza chiaro quello che si è venuto a definire oggi 8 gennaio, anche per il pubblico italiano.

Ricordate che l’aggiornamento in questione, oltre a non essere definitivo, ci fa toccare con mano un firmware cinese, sperando ovviamente che non limiti più di tanto l’esperienza di utilizzo di questi sei smartphone Xiaomi nel quotidiano. Avete già avuto modo di testare il pacchetto software? Fatecelo sapere con un commento qui di seguito, così da comprendere quale sia effettivamente lo stato dei lavori per i modelli coinvolti in questo scorcio iniziale di 2020.