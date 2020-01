Cate Blanchett in Mrs. America, nuove immagini dalla miniserie sul femminismo con un cast eccezionale

Mrs. America si fa attendere da molto tempo. La notizia dello sviluppo di una serie limitata su FX – di recente confluita in Hulu – a partire dalla sceneggiatura di Dahvi Waller, già al lavoro su Mad Men, è arrivata nella metà del 2018.

È però nel maggio del 2019 che gli appetiti dei fan sono stati stuzzicati, e la loro attesa resa davvero irresistibile. In quella fase, infatti, FX Productions ha snocciolato i primi nomi di un cast che promette di far faville, a partire da Cate Blanchett.

Cate Blanchett è una delle più grandi attrici del nostro tempo, ed è per noi un onore che sia coinvolta in Mrs. America, è stato il primo commento di John Landgraf, CEO della rete. Non abbiamo dubbi sul fatto che Cate sia l’interprete perfetta per il ruolo di Phyllys Schlafly, una delle figure più polarizzanti, affascinanti e complesse degli anni ’70.

Da un punto di vista narrativo, Mrs. America intende traslare sul piccolo schermo le vicende del turbolento periodo storico culminato con la nascita della Moral Majority, rilevante organizzazione politica americana vicina alla destra cristiana e al Partito Repubblicano.

Gli eventi sono ambientati negli anni ’70, in una fase di aspri scontri sociali e di cambiamenti capaci di modificare profondamente lo scenario politico degli Stati Uniti del tempo.

A finire sotto la lente di Mrs. America sono in particolare le lotte per la ratifica dell’Equal Rights Amendmendment e gli inattesi contraccolpi scatenati dall’azione di una donna conservatrice, Phyllis Schlafly.





Le prospettive narrative privilegiate per il racconto degli eventi sono quelle della stessa Schlafly e di note femministe dell’epoca, tra cui Gloria Steinem, Betty Friedan, Shirley Chisholm, Bella Abzug e Jill Ruckelshaus.

A questo fiero e brillante gruppo di donne prestano i volti alcune delle interpreti più straordinarie del panorama televisivo e cinematografico attuale. Oltre a Cate Blanchett sono coinvolte in Mrs. America Uzo Aduba, Rose Byrne, Kayli Carter, Ali Graynor, Melanie Lynskey, Margo Martindale, Sarah Paulson, Jeanne Tripplehorn, Tracey Ullman ed Elizabeth Banks.

Il più ristretto cast maschile comprende invece James Marsden e John Slattery. Tra gli interpreti secondari Niecy Nash e Olivia Scriven.

Per quanto riguarda i ruoli assegnati a ciascun interprete, è la stessa FX a dare qualche ragguaglio. Uzo Aduba interpreterà Shirley Chisholm, prima donna afroamericana a far parte del Congresso degli Stati Uniti e a candidarsi alle elezioni presidenziali nel 1972.

Rose Byrne sarà Gloria Steinem, la principale esponente del movimento femminista dell’epoca.

James Marsden interpreterà Phil Crane, membro conservatore del Congresso originario dell’Illinois e potente alleato di Phyllis Schlafly (Cate Blanchett).

Margo Martindale sarà invece Bella Abzug, volto fondamentale del movimento femminista e membro del Congresso per tre mandati.

John Slattery, infine, presterà il proprio volto a Fred Schlafly, marito di Phyllis, importante avvocato, finanziatore del Partito Repubblicano e noto anticomunista.

Per quanto fino al momento sia stato mantenuto un assoluto riserbo su qualsiasi dettaglio relativo a Mrs. America, il teaser delle nuove produzioni FX in arrivo su Hulu nel 2020 ha finalmente concesso un breve sguardo alla Phyllis di Cate Blanchett.

Nell’occasione si è potuto avere un’assaggio della ricca programmazione prevista sulla piattaforma quest’anno. Nei prossimi mesi arriveranno infatti le nuove stagioni di Fargo, stavolta con Chris Rock; Atlanta, con Donald Glover, e Better Things, con Pamela Adlon.

Tra le novità anche la serie Baskets, con Zach Galifianakis; una docuserie sul rapper Lil Dicky; il mystery drama fantascientifico di Alex Garland, Devs.