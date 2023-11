Il capolavoro cinematografico Alien diventerà presto una serie TV e tra le star annunciate spicca il nome di Timothy Olyphant. L’attore di Justified e Deadwoon, apparso anche in Fargo e The Mandalorian, avrà uno dei ruoli principali nella serie di FX scritta da Noah Hawley e prodotta da Ridley Scott.



Le riprese dello show sono iniziate lo scorso mese di luglio. Inizialmente ii produttori avevano pensato di non coinvolgere attori affiliati alla SAG-AFTRA per il timore degli effetti dello sciopero.



Olyphant, secondo quanto si apprende da Deadline, affiancherà la protagonista Wendy, meta-umana con cervello da bambino e corpo da adulto interpretata da Sydney Chandler (Pistol), nei panni del suo mentore e allenatore. Tra gli altri membri del cast già annunciati troviamo:

Alex Lawther (The End of the F*cking World) – un soldato di nome CJ;

Samuel Blenkin (Black Mirror) – Boy Kavalier, il CEO di una multinazionale;

Essie Davis (Miss Fisher) – Dame Silvia;

Adarsh Gourav (La tigre bianca) – Slightly;

Kit Young (Tenebre e ossa) – Tootles.

Gli unici dettagli disponibili al momento, riguardano l’ambientazione. La storia di Alien si sviluppa prima dell’apparizione di Ellen Ripley, il personaggio reso celebre da Sigourney Weaver, e sarà ambientata sulla Terra, una settantina di anni nel futuro.

