10 offerte Amazon per i videogiocatori: Death Stranding e FIFA 20 tra gli sconti del 8 gennaio

E’ di nuovo tempo di offerte Amazon per gli appassionati di videogiochi. Nonostante siano passati da poco i saldi caldissimi per il Black Friday, per il Cyber Monday e per le festività natalizie, con l’arrivo del 2020 il celebre rivenditore online ha messo sul piatto nuove e golosissime promozioni. Promozioni che si focalizzano su alcuni dei titoli più acclamati da pubblico e critica, per altro al debutto piuttosto recente – e in un caso pure per una produzione poligonale che deve ancora sbarcare sugli scaffali!

Le offerte Amazon di oggi, 8 gennaio 2020, dedicate ai videogame per un po’ tutte le piattaforme attualmente in commercio – dal PC alla PlayStation 4, passando pure per Xbox One e l’ibrida Nintendo Switch – toccano diversi generi, sequel ben confezionati e qualche nuova proprietà intellettuale. Abbiamo allora selezionato per voi dieci diversi titoli, che possono soddisfare i gusti di ogni tipo di gamer e tutte le tasche – per prezzi che oscillano da poco meno di 20 a poco più di 60 euro.

Offerte Amazon videogiochi del 8/01/2020

Abbiamo allora Shadow of The Tomb Raider a 19,97 euro, costo decisamente basso per portarsi a casa il terzo capitolo della trilogia reboot dedicata all’archeologa britannica Lara Croft, ad opera di Crystal Dynamics e Square Enix. Sempre focalizzandoci sulla compagnia del Chocobo, è da segnalare lo sconto su Kingdom Hearts 3, proposto al prezzo ridotto di 27,50 euro. Si tratta di un’occasione ghiottissima per recuperare il titolo in vista dell’uscita di ReMind, grande DLC narrativo che approfondirà la trama e introdurrà nuovi personaggi giocabili.

Tra le offerte Amazon di oggi non manca neppure Death Stranding, ultimo divisivo videogioco che porta la firma di Hideo Kojima, disponibile dallo scorso novembre in esclusiva temporale su PlayStation 4 e sulla più potente PlayStation 4 Pro. L’avventura a mondo aperto ci mette nei panni di Sam Porter Bridges – interpretato da Norman Reedus, già star della serie TV The Walking Dead – e viene venduta al prezzo promozionale di 48,90 euro.

Gli amanti del calcio virtuale possono invece investire i propri risparmi in FIFA 20 o in alternativa nel rivale eFootball PES 2020, proposti rispettivamente a 39,98 euro e 41,90 euro. Quelli che invece apprezzano i picchiaduro ad incontri, saranno felici di sapere che Tekken 7 è in vendita su Amazon al prezzo di 19,99 euro.

Tra le offerte Amazon che abbiamo scelto oggi per voi, non manca neppure New Super Mario Bros U Deluxe per Nintendo Switch, rifacimento del coloratissimo platform dedicato all’idraulico di origini italiane già visto sullo sfortunato Wii U. L’edizione per l’ultima console del colosso di Kyoto è in vendita al costo di 49,90 euro. Vi serviranno invece 29,98 euro per far entrare nella vostra collezione Assassin’s Creed Odyssey, ultima incarnazione della saga “rosso sangue” firmata Ubisoft. E 25,50 euro per Monster Hunter World, acclamato da pubblico e critica e assolutamente adatto a chi cerca divertimento e sfide sia in singolo che in multiplayer.

Chiude questa tornata di seducenti produzioni Dragon Ball Z Kakarot, in uscita il prossimo 17 gennaio su PC, PS4 e Xbox One. E proposto su Amazon al prezzo di 62,99 euro per la Standard Edition – esistono comunque tante altre edizioni, che abbiamo elencato nel nostro articolo dedicato. Il nuovo videogame dei Saiyan nati dalla matita – e dal genio! – del mangaka giapponese Akira Toriyama si propone come un vero e proprio actionRPG, vale a dire un’avventura con elementi ruolistici che vuole ripercorrere gli eventi salienti della serie Z.

In chiusura, vi ricordiamo che le offerte Amazon sui videogiochi di oggi, 8 gennaio 2020, non hanno una scadenza definita. I prezzi e le disponibilità delle scorte potrebbero però variare senza preavviso, dunque vi conviene affrettarvi a finalizzare l’acquisto dei prodotti su cui vorreste posare le vostre affamate manine nerd!