Dragon Ball Z Kakarot verso l’uscita: tutte le edizioni in vendita nei negozi

Si scrive Dragon Ball Z Kakarot, si legge nuovo feticcio per tutti i videogiocatori che si professano allo stesso tempo fan dei Saiyan nati dalla matita – e dall’indiscutibile genio! – del mangaka giapponese Akira Toriyama. Si tratta infatti della prossima esperienza poligonale dedicata alla celebre saga manga/anime, la cui uscita è attesa il prossimo 17 gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. A differenza delle ultime declinazioni videoludiche del franchise decisamente orientate verso il genere picchiaduro – pensiamo ad esempio all’acclamato Dragon Ball FighterZ -, l’ultima produzione di Bandai Namco si propone come un vero e proprio actionRPG, vale a dire un’avventura con elementi ruolistici che vuole ripercorrere gli eventi salienti della serie Z.

Allo sviluppo di Dragon Ball Z Kakarot troviamo i talentuosi ragazzi di CyberConnect2, intenzionati non solo a farci rivivere le gesta di Goku grazie alla ricostruzione di quelle stesse epiche battaglie viste sui fumetti e sul piccolo schermo, ma anche ad espandere la narrazione con piccole e grandi storie dedicate a comprimari e iconici villain, create proprio per il videogame. Non solo, come il genere di appartenenza impone, sempre nei panni del buon Kakarot potremo dedicarci a innumerevoli missioni secondarie e attività collaterali, come la pesca, ad esempio.

Tutte le edizioni speciali di Dragon Ball Z Kakarot

E se è vero che l’hype è praticamente alle stelle, oggi vogliamo andare a fare chiarezza su tutte le edizioni del videogame in uscita. A partire dalla Standard Edition, che include solo il gioco base e sarà venduta in formato digitale per PC (via Steam o Bandai Namco Store a 59,99 euro), PS4 e Xbox One (via PlayStation Store e Microsoft Store a 69,99 euro), e in formato fisico per PlayStation 4 e Xbox One – al momento la trovate su Amazon al prezzo di 62,99 euro.

Offerta Dragon Ball Z: Kakarot PS4 - PlayStation 4 Oltre le epiche battaglie, tuffati nel mondo di dragon BALL Z:...

Esplora nuove ZONE e vivi le avventure del mondo dragon ball Z mentre...

Il nuovo videogioco di Dragon Ball sarà disponibile anche in Deluxe Edition, che include – oltre al gioco – il Season Pass con due episodi originali e una nuova storia, e un oggetto da cucina che conferisce un bonus permanente a Punti Salute e Attacco Aura. Il costo è di 79,99 euro per PC in formato digitale, e di 89,99 euro per le controparti console. La versione fisica è invece esclusiva GameStop Italia, al prezzo di 90,98 euro – e solo per le piattaforme di casa Sony e Microsoft. Abbiamo poi la Ultimate Edition, che prevede una copia del gioco, un oggetto da cucina che dona bonus permanenti a Punti Salte, Attacco aura e Difesa Aura, il già citato Season Pass e la colonna sonora, con 11 brani tratti dall’anime, senza dimenticare un elemento bonus chiamato Colonna di Taobaibai, disponibile però in primavera. Questa variante è disponibile al preordine solamente in formato digitale su PC (89,99 euro), PlayStation 4 (99,99 euro) e Xbox One (sempre 99,99 euro).

A chiudere, troviamo la sontuosa Collector’s Edition di Dragon Ball Z Kakarot. Questa contiene una copia del gioco, il Season Pass con due episodi originali e una nuova storia, un bellissimo diorama di Goku (20x20x20 cm), l’artbook del gioco (25×30 cm), una Steelbook esclusiva e la mappa del mondo (48×31 cm). Può essere comprata su Amazon solo per PS4 e Xbox One, al prezzo di 229,99 euro.

Dragon Ball Z: Kakarot Clt PS4 - Collector's Limited - PlayStation 4 La Collector Edition contiene: gioco completo, Season Pass, diorama...

Vivi la saga di dragon BALL Z e scopri dei dettagli che risponderanno...

Non mancano neppure i bonus pre-ordine, tipici delle produzioni videoludiche “tripla A”. Preordinando una qualsiasi delle edizioni citate in precedenza, avremo quindi in regalo tre diversi bonus: una missione secondaria chiamata Una sfida con gli amici, l’accesso anticipato all’Addestramento di Bonyu, un personaggio inedito disegnato per l’occasione proprio da Akira Toriyama, e un oggetto da cucina che fornisce un bonus permanente a Punti Salute e Attacco Mischia. Voi quale versione avete deciso di acquistare? Vi ricordiamo ancora una volta che Dragon Ball Z Kakarot uscirà il 17 gennaio 2020 sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo, nei formati PC, PlayStation 4 e Xbox One.