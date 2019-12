Tanti dettagli per Kingdom Hearts 3 ReMind: le novità del DLC in uscita

Disponibile ormai da un anno su PlayStation 4 e Xbox One, Kingdom Hearts 3 ha regalato a tutti i fan della saga ruolistica di Square Enix e Disney un sequel atteso praticamente per dieci lunghi anni. Giocatori di ieri e oggi sono così potuti tornare a vivere incredibili avventure a colpi di Keyblade al fianco di Sora, Pippo e Paperino, per una storia che avrebbe dovuto fornire un po’ tutte le risposte a quelle domande che, a partire dal 2002 con il primo episodio sull’indimenticabile PS2 di Sony, hanno appassionato milioni di gamer là fuori. Così non è stato, o almeno non del tutto, ma il game director Tetsuya Nomura e la compagnia del Chocobo sono pronti a rimediare.

Come molti di voi già sapranno, l’esperienza ludica di Kingdom Hearts 3 sarà presto arricchita da un grande DLC single player, denominato ReMind e atteso sugli scaffali digitali a partire dal 23 gennaio su PlayStation 4 e dal 25 febbraio sulla rivale Xbox One. Un DLC che, a sentite gli sviluppatori, dovrebbe essere imperdibile per fan vecchi e nuovi, e di cui oggi andiamo a scoprire diversi dettagli piuttosto golosi. Le informazioni arrivano dal sito ufficiale del videogame – riportate dal portale Gematsu -, che prima di tutto descrive l’espansione come “una storia che Sora non ha ancora sperimentato, un ricongiungimento con gli amici che hai incontrato in passato che permette di aggiungere ogni sorta di elementi di gameplay inediti”.

Tra le novità più rilevanti, vi è senza dubbio lo scenario aggiuntivo – e ovviamente inedito – ReMind, che arricchirà la narrazione del terzo capitolo di Kingdom Hearts in modo parallelo alla campagna principale. Questo andrà a collocarsi temporalmente poco prima che andremo a raggiungere la battaglia al cimitero di Keyblade. Non solo, sappiamo che i cosiddetti Episodi Limit Cut ci permetteranno di affrontare dei combattimenti contro i membri della Real Organization XIII, per un totale di 13 battaglie in cui avremo la possibilità di interpretare diversi personaggi, come ad esempio Riku, Aqua, Roxas o Kairi, i quali potranno attivare delle abilità speciali basate sulla cooperazione tra i vari membri del gruppo.

A chiudere, Square Enix ha intenzione di aggiungere in Kingdom Hearts 3 la Modalità Saluto, i menù premium, un episodio segreto con sfide contro i boss e diverse ottimizzazioni all’impianto di gioco. Naturalmente sono attese anche sorprese non ancora svelate, da gustarci, pad alla mano, a partire dal prossimo mese. Anche voi non vedete l’ora di tornare a combattere al fianco di Sora e dei suoi amici?