Fortnite batte cassa, introiti da record per il Battle Royale di Epic Games

A dispetto dei suoi ormai oltre due anni di età, Fortnite non ha alcuna intenzione di scendere dal trono su cui si è seduto da tempo. Il Battle Royale di Epic Games continua infatti imperterrito nella sua marcia trionfale, che lo ha incoronato ancora una volta, anche nel 2019, come il titolo più giocato in assoluto.

Milioni sono infatti gli utenti che quotidianamente fanno il loro ingresso nel colorato mondo di gioco. Il merito va ovviamente tutto al team di sviluppo, capace di confezionare una formula ludica che crea riesce a catturare l’attenzione, ma non solo. Fondamentali sono anche i continui e costanti aggiornamenti che offrono agli utenti sempre una valida motivazione per accedere quotidianamente al titolo, con sfide giornaliere ed eventi a tema che in Fortnite non mancano di certo.

E ovviamente le soddisfazioni per Epic Games non potevano non arrivare, con gli incassi che hanno fatto segnare numeri vertiginosi.

Offerta Fortnite - Bundle Fuoco Oscuro Combatti, costruisci, crea

Fortnite è un gioco multigiocatore gratuito

Epic Games come Re Mida, dorato l’anno di Fortnite appena conclusosi

Le stime rese note nel corso delle ultime ore parlano chiaro: Fortnite è una vera e propria macchina per fare soldi. Chiaro è che grande impatto l’ha avuto la sua natura Free-to-Play, che in sostanza ha abbattuto ogni tipologia di barriera d’accesso. Scarichi, giochi e, volendo, non spendi un euro.

Non funziona proprio così secondo le stesse stime, dal momento che i free to play (tra i quali compaiono moltissimi titoli mobile) da soli sono stati in grado di generare l’80% del fatturato dell’industria videoludica nel 2019. Quattro euro su cinque spesi dai videogiocatori sono insomma per l’acquisto di elementi da sfruttare all’interno dei titoli, le cosiddette microtransazioni. E Fortnite è riuscita a ottenere grandi soddisfazioni proprio grazie a queste ultime.

La classifica dei titoli diffusi in maniera gratuita vede ben 1,9 i miliardi di dollari incassati dal Battle Royale di Epic Games, che stacca di netto la concorrenza alle sue spalle. Il podio è infatti completato da Dungeon Fighter Online e Honor of Kings, che si fermano a “soli” 1,6 miliardi di dollari messi in cassa nel corso del 2019.

L’industria dei giochi gratuiti ha generato introiti da non prendere assolutamente sotto gamba, con oltre 120 miliardi di dollari spesi dai videogiocatori di tutto il mondo. La metà (64,4 miliardi) è stata per giochi mobile, mentre il PC e le console hanno foraggiato le casse dei publisher rispettivamente con 29,6 miliardi e 15,4 miliardi.

Cosa vuol dire questo in vista del futuro? Di sicuro che lo slancio di Fortnite non si esaurirà nel giro di poco tempo. E la prova arriva dalla nuova stagione già ai blocchi di partenza e pronta a portare al cospetto della community dei fan nuove e intriganti sfide.

Fonte