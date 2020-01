Anticipata la data della presentazione per Samsung Galaxy S20 e Galaxy Fold 2: gli ultimi rumors

Vogliono bruciare le tappe in Corea, almeno stand alle ultimissime indiscrezioni che ho raccolto oggi 4 gennaio a proposito della data della presentazione ufficiale per i vari Samsung Galaxy S20 e Galaxy Fold 2. Pochi dubbi sul fatto che sarà questo il nome del prossimo top di gamma della linea S, così come ci sono sempre più certezze anche a proposito della sua scheda tecnica, come avrete notato con il nostro articolo di ieri. Al contrario, fino a poche ore si credeva a verità differenti sull’evento organizzato dal colosso asiatico.

La probabile data della presentazione per Samsung Galaxy S20 e Galaxy Fold 2

Stando alle ultime notizie riportate da una fonte autorevole come SamMobile, infatti, la decisione del produttore sarebbe quella di anticipare i tempi sia del suddetto evento, sia per quanto riguarda l’effettiva commercializzazione dei due smartphone. Probabilmente, con il chiaro intento di dare un segnale forte agli utenti e ai competitor, se pensiamo alle ultime voci che hanno preso piede sulla tanto attesa serie Huawei P40.

Di sicuro, dovranno arrivare funzioni peculiari dai nuovi Samsung Galaxy S20 e Galaxy Fold 2, considerando anche i trend che hanno predo piede nell’anno che ci siamo appena messi alle spalle. Sono due i presupposti dai quali si parte da alcuni giorni a questa parte coi due modelli: il primo è che è il Samsung Galaxy S20 (o Samsung Galaxy S11) punterà moltissimo sulle sue fotocamere. Concentrandosi soprattutto sullo sviluppo del loro comparto hardware.

Alo stesso tempo, cresce con il trascorrere dei giorni l’attesa nei confronti del Samsung Galaxy Fold 2. Si prevede che il prezzo di listino per questo device possa essere inferiore ai 1000 dollari, il che renderebbe possibili gli smartphone pieghevoli per molte più persone. Insomma, un prezzo leggermente più abbordabile per cambiare alcuni trend di mercato. Sarà lo stesso per il Samsung Galaxy S20?