Cast e personaggi di Chiamatemi Anna 3 su Netflix, l’ultima stagione dal 3 gennaio: trama e titoli episodi

Chiamatemi Anna 3 sbarca finalmente su Netflix. Dal 3 gennaio è disponibile sul catalogo la terza e ultima stagione della serie tv tratta dal romanzo Anna dai capelli rossi. Amata dai fan di tutto il mondo, lo show canadese di Moira Walley-Beckett è stato cancellato a sorpresa lo scorso novembre quando la piattaforma Netflix ha annunciato che la terza sarebbe stata anche la stagione conclusiva.

La serie è stata trasmessa dal 2017 al 2019 sulla rete televisiva canadese CBC. Le riprese invece sono state effettuate in Ontario, anche se parte delle location si trovano sull’Isola del Principe Edoardo, che è anche luogo di ambientazione del romanzo originale.

Amybeth McNulty interpreta la protagonista, Anna Shirley Cuthbert, una ragazzina di 13 anni (all’inizio della serie tv) che, dopo aver passato l’infanzia in orfanotrofio, viene mandata per errore a vivere con gli anziani fratelli Marilla e Matthew Cuthbert. Dopo un’iniziale diffidenza nei confronti di Anna, la coppia comincerà a conoscerla meglio; con il suo ottimismo, la ragazzina cambierà per sempre le loro vite.

Nel cast e personaggi di Chiamatemi Anna 3 anche Geraldine James nei panni di Marilla Cuthbert e R.H. Thomson nel ruolo di Matthew Cuthbert, i fratelli anziani che accolgono la protagonista nella loro casa; Dalila Bela interpreta Diana Barry, migliore amica di Anna; Lucas Jade Zumann è Gilbert Blythe, interesse amoroso di Anna con cui entra spesso in competizione scolastica; Aymeric Jett Montaz è Jerry Baynard, giovane lavoratore dei Cuthbert che stringe una forte amicizia con Anna; Corinne Koslo è la signora Rachel Lynde, amica di Marilla; Dalmar Abuzeid interpreta Sebastian “Bash” Lacroix, originario di Trinidad, incontra Gilbert su una nave dove entrambi lavorano; Cory Grüter-Andrew è Cole Mackenzie, artista di talento, amico di Anna e Diana.

Capelli rossi, tetti verdi e spiriti affini. L'ultima stagione di Chiamatemi Anna arriverà il 3 gennaio #AnneWithAnE. pic.twitter.com/a1WqD583yP — Netflix Italia (@NetflixIT) November 25, 2019

La terza stagione di Chiamatemi Anna 3 è composta da dieci episodi. Ecco i titoli nel dettaglio:

3×01: Un mistero da scoprire

3×02: Nel mio animo si agita qualcosa che non so capire

3×03: Che cosa potrà frenare un cuore determinato

3×04: Nella speranza di potervi di nuovo incontrare in un altro mondo

3×05: Io non ho nulla da temere per questo sono così potente

3×06: L’apice dei miei desideri

3×07: Lo sforzo estremo compiuto dallo spirito del bene

3×08: Cambiamento radicale e improvviso

3×09: Dense e spaventose tenebre

3×10: I miei sentimenti migliori (finale di stagione e di serie)

Dopo l’annuncio della cancellazione, i fan si sono riversati in rete, indignati per la fine di Chiamatemi Anna. Lanciando petizioni e hashtag come #RenewAnneWithAnE e #SaveAnneWithAnE, gli utenti hanno cercato di fare il possibile pur di salvare la loro serie preferita, sperando di ripetere il “miracolo” di Lucifer – cancellato da FOX e salvato da Netflix. Indipendentemente da come andrà a fine, Chiamatemi Anna (il cui titolo originale è Anne With An E) è una serie che merita di essere vista. A quel punto è intervenuta la creatrice. Moira Walley-Beckett ha spiegato le sue intenzioni di continuare le storie di Anna Shirley attraverso un film sequel. Al momento, però, si tratta semplicemente di un’ipotesi e non vi è nulla di concreto.

Su Netflix sono disponibili tutte le tre stagioni di Chiamatemi Anna.