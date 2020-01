Anche gli Steam Awards 2019 premiano Sekiro: tutti i vincitori

Non potevano mancare di certo gli Steam Awards 2019 per andare a concludere l’anno videoludico nel migliore dei modi. L’avvento del 2020 ha infatti segnato anche la chiusura delle votazioni aperte all’intera community della piattaforma di casa Valve, con gli utenti chiamati ad eleggere i migliori titoli usciti per PC nel corso degli ultimi 365 giorni. E naturalmente approdati anche sul negozio digitale più celebre al mondo, il cui precedente (quasi) monopolio è stato di recente segnato dall’avvento di Epic Games Store, creato invece dalla compagnia di Fortnite.

I videogiocatori hanno quindi parlato, e hanno scelto di incoronare miglior videogame dell’anno per gli Steam Awards 2019 nientemeno che Sekiro Shadows Die Twice, vale a dire l’ultima fatica di Hidetaka Miyazaki e della sua From Software – ora al lavoro sull’ancora misterioso Elden Ring, al fianco dello scrittore americano George R. R. Martin, i cui romanzi hanno dato vita anche alla serie televisiva Game of Thrones. Come ricorderete, l’action adventure made in Japan era riuscito a piazzarsi sul gradino più alto del podio anche in occasione dei Game Awards 2019 tenuti lo scorso dicembre in California.

Anche in questo caso, Sekiro si è dovuto scontrare con veri e propri capolavori in pixel e poligoni del calibro di Resident Evil 2 Remake, lo sparacchino Destiny 2, l’indiavolato Devil May Cry 5 e Star Wars Jedi Fallen Order, avventura per singolo giocatore ambientata nell’universo di Guerre Stellari. Passando agli altri titoli premiati, per gli Steam Awards 2019 abbiamo:

Gioco dell’Anno – Sekiro Shadows Die Twice

Gioco VR dell’Anno – Beat Saber

Atto d’Amore – Grand Theft Auto 5

Meglio in compagnia – DayZ

Gameplay più Innovativo – My Friend Pedro

Miglior Gioco dalla Trama Profonda – A Plague Tale: Innocence

Miglior Gioco in cui fai Pena – Mortal Kombat 11

Miglior Stile Grafico – GRIS

Come potete notare, gli utenti di Steam hanno scelto di premiare il sorprendente A Plague Tale Innocence per la sua narrazione, l’indie GRIS per la sua bellezza visiva e, tra gli altri, anche l’inossidabile Grand Theft Auto 5, da cinque anni sulla cresta dell’onda. E voi, qualche gioco avete – o avreste – votato?