Bisogna fare molta attenzione oggi 12 febbraio ai problemi Apex Legends, segnalati in merito ad alcuni disservizi che più in generale stanno colpendo i server Steam. Una questione ovviamente delicata per tanti utenti che sono soliti dedicare diverse ore a queste piattaforme, un po’ come avvenuto durante il mese di ottobre. L’ultimo disservizio di questo genere e di una certa importanza, infatti, risale a circa quattro mesi fa, come potrete notare tramite l’articolo pubblicato allora. Cerchiamo dunque di capire cosa stia avvenendo questo venerdì, dopo alcune segnalazioni raccolte.

I primi dettagli sui problemi Apex Legends e Steam di oggi 12 febbraio

Preciso subito che, al momento della pubblicazione, non abbiamo comunicazioni ufficiali da parte dello staff a proposito dei problemi Apex Legends su Steam. Le prime segnalazioni sul malfunzionamento sono arrivate attorno alle 15, ma anche sui social scarseggiano feedback dello staff utili per comprendere cosa stia avvenendo. I numeri sono tali da indurmi a parlare di down, ma è chiaro che il disservizio non debba essere in alcun modo sottovalutato dal produttore.

Per seguire in tempo reale l’andamento dei problemi Apex Legends, in ogni caso, vi consiglio di accedere all’apposita pagina di Down Detector dove trovate le statistiche aggiornate quasi ogni minuto per conto di Steam. Trattandosi di un rapporto tra genus e specie, solo la risoluzione di anomalie server per quest’ultima piattaforma, produrrà effetti positivi per chi desidera giocare al titolo specifico. Nel frattempo, però, sentitevi liberi di commentare il nostro articolo di oggi, riportando il tipo di anomalia che avete riscontrato provando ad accedere alla piattaforma in questione.

Aggiornamento ore 15:56. Siamo ancora sopra la soglia di attenzione, ma i problemi Apex Legends su Steam non decollano in termini di segnalazioni. E questa, di suo, è già una buona notizia. Vi terremo aggiornati in caso di ulteriori novità.