Quello appena conclusosi è stato senza ombra di dubbio un anno peculiare e particolarmente difficile, ma pure assai ricco di uscite per tutti gli amanti dei videogiochi. Ce lo ricordano i recentissimi Steam Awards, che sono andanti ad eleggere come da tradizione i migliori titoli del 2020 apparsi su PC, che per 365 giorni hanno deliziato i gamer sulla “master race” impegnati sui lidi della piattaforma digitale di casa Valve.

Con l’arrivo del 2021 si va quindi a chiudere il lungo processo di votazioni che ha coinvolto l’ampia community di Steam per decretare i giochi degni di strappare un premio per gli Steam Awards 2020. Senza troppe sorprese, al termine dell’esclusiva su Epic Games Store, per i clienti Valve il miglior videogame dell’anno è lo spaghetti western Red Dead Redemption 2, tornato di recente alla ribalta grazie ad alcuni strepitosi artwork inediti – che hanno mostrato il lavoro sui personaggi e sulle affascinanti location da parte degli artisti di Rockstar Games. Il titolo dagli stessi autori della saga di Grand Theft Auto – in aria di sesto capitolo – è riuscito a superare l’agguerrita concorrenza di produzioni del calibro di Hades, DOOM Eternal, Fall Guys e Death Stranding.

Eccovi allora i migliori videogiochi PC del 2020 secondo gli Steam Awards:

Gioco dell’Anno – Red Dead Redemption 2

– Red Dead Redemption 2 Gioco VR dell’Anno – Half-Life Alyx

– Half-Life Alyx Atto d’Amore – Counter-Strike Global Offensive

– Counter-Strike Global Offensive Meglio in compagnia – Fall Guys: Ultimate Knockout

– Fall Guys: Ultimate Knockout Gameplay più Innovativo – Death Stranding

– Death Stranding Miglior Gioco dalla Trama Profonda – Red Dead Redemption 2

– Red Dead Redemption 2 Miglior Gioco in cui fai Pena – Apex Legends

– Apex Legends Miglior Stile Grafico – Ori and the Will of the Wisps

– Ori and the Will of the Wisps Migliore Colonna Sonora – DOOM Eternal

– DOOM Eternal Meritato Relax – The Sims 4

Non mancano menzioni per l’onirico platform game Ori and the Will of the Wisps, per la Battaglia Reale di Apex Legends o per le bellezze in realtà virtuale dell’acclamato Half-Life Alyx. Trovate tutte le nomination e i dettagli sui giochi premiati sulle pagine di Steam a questo indirizzo: siete d’accordo con i premi assegnati dall’utenza?