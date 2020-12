Pare siano in corso pesanti problemi Steam oggi 27 dicembre, considerando il fatto che da alcuni minuti a questa parte per tanti utenti è praticamente impossibile accedere ai server di riferimento. In questi mesi abbiamo analizzato le novità relative alla piattaforma in questione soprattutto in ottica offerte messe a disposizione del pubblico italiano, come probabilmente avrete notato a cavallo del Black Friday, ma questa domenica bisogna purtroppo prendere in esame quello che ha tutta l’aria di essere un down.

Cosa sappiamo sui problemi Steam del 27 dicembre e sul possibile down

I numeri che appaiono in questi minuti su Down Detector lasciano pensare che quello in corso potrebbe essere effettivamente un down (scusate il gioco di parole), anche se al momento una comunicazione ufficiale da parte dello staff a proposito dei problemi Steam del 27 dicembre non c’è. Per questo motivo, continueremo a monitorare la situazione nei prossimi minuti, sperando ovviamente che il disservizio possa rientrare per tutti nel più breve tempo possibile. In passato, del resto, situazioni del genere sono durate molto poco.

Fondamentale, come sempre avviene in queste circostanze, analizzare anche i riscontri dei nostri lettori. Fateci sapere come si sono manifestati i problemi Steam di questa domenica con un commento a fine articolo, in modo da avere un quadro più chiaro della situazione. In attesa di feedback da parte dello staff, non ci resta altro da fare per contestualizzare al meglio il potenziale down di questa mattina.

Aggiornamento ore 12:04. La situazione pare stia gradualmente rientrando, al punto che i problemi Steam potrebbero aver avuto vita breve oggi 27 dicembre. Vi terrò aggiornati nel caso in cui dovessero venire a galla ulteriori spunti nei prossimi minuti.