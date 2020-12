Le offerte GameStop legate al tradizionale Calendario dell’Avvento sono sempre più vicine alla propria conclusione. Iniziate all’inizio del mese per aspettare il Natale con una ventata di pixel e poligoni, le promozioni della nota catena di rivendita andranno avanti fino a domani, 24 dicembre 2020. Questo significa che oggi, 23 dicembre, è il penultimo giorno di saldi dedicati al popolo geek.

Una giornata che si presenta per altro molto ricca, con prezzi ribassati su giochi di enorme successo per PC, Nintendo Switch, Xbox One e PS4 – con le produzioni per le piattaforme Sony e Microsoft naturalmente compatibili con la next-gen di PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Senza ulteriori indugi, andiamo allora a scoprire quali sono le migliori offerte GameStop in data odierna, così come riportato sul sito ufficiale dedicato all’iniziativa Happy Holispace! di GameStopZing – raggiungibile a questo indirizzo.

A spiccare nel mucchio è prima di tutto Final Fantasy 7 Remake, rifacimento del classico jRPG degli anni ’90 di Square Enix, disponibile per il momento solo su PS4 e PS4 Pro. Il prezzo scontato è pari a 39,98 euro, e fa coppia con quello di 34,98 euro riservato alla Resistance Edition del recentissimo Watch Dogs Legion, ultimo esponente della nota saga firmata dalla francese Ubisoft. Allo stesso prezzo troviamo anche Marvel’s Avengers, che trasporta i Vendicatori della Casa delle Idee su PC e console per dare vita ad un’esperienza GaaS da vivere soprattutto in multiplayer online. Chiudono la selezione di giochi in saldo il frenetico sparatutto in prima persona DOOM Eternal, proposto al costo di soli 19,98 euro, Team Sonic Racing a 19,98 euro e Yakuza Like A Dragon Day One Edition a 39,98 euro. Passando al merchandise, in volantino troviamo le maglie di FIFA 21, le action figure Ubisoft di Rainbow Six Siege e Assassin’s Creed Valhalla, i giochi da tavolo – come il Monopoly di Fortnite e di Stranger Things -, passando pure per i gadget di Star Wars ed i Funko Pop! più ambiti, anche in versione natalizia a tiratura limitata.

Vi ricordiamo che per approfittare delle offerte di GameStop del 23 dicembre avete tempo fino alle 23:59 di oggi. Avete già scelto cosa regalarvi?