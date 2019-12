Demo di Final Fantasy 7 Remake in uscita su PS4: il bollente rumor di Natale

Quando Square Enix annunciò di essere al lavoro su un remake di Final Fantasy 7, gli umori dei fan della serie ruolistica giapponese furono subito contrastanti. Da una parte erano in molti a temere che la compagnia del Chocobo andasse a snaturare uno dei capitoli più amati in assoluto dell’intero franchise, al debutto nel lontano 1997 sulla prima console PlayStation. Dall’altra gli inguaribili ottimisti, che chiedevano già da tempo – e a gran voce! – un rifacimento della settima Fantasia Finale e dell’indimenticabile scontro tra Cloud Strife e Sephiroth.

Sta di fatto che, al netto degli inevitabili dubbi da sciogliere solo in sede di recensione, Tetsuya Nomura e il suo team sono riusciti a stupire tutti e a mettere sul piatto un progetto dal comparto tecnico realmente impressionante e dalle dinamiche di gameplay che vogliono sì adattarsi ai canoni del gaming moderno, ma anche strizzare l’occhio alla gloriosa tradizione di Final Fantasy e allo zoccolo duro di appassionati. Per un’uscita che, almeno per il primo episodio, è fissata al 3 marzo del prossimo anno in esclusiva temporale su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro – solo nel 2021 sarà disponibile anche su altre piattaforme non ancora specificate.

Pare allora inevitabile che siano milioni i gamer che non vedono l’ora di mettere le mani su Final Fantasy 7 Remake. Magari addirittura prima dell’uscita ufficiale nei negozi fisici, online e digitali. Un desiderio che, almeno stando alle ultime voci di corridoio riportate dal sito PushSquare, potrebbe essere realizzato da “mamma” Square Enix con la pubblicazione di una demo da scaricare gratuitamente dal PlayStation Store. A comunicarne l’esistenza è il database di GamStat, lo stesso che aveva anticipato l’annuncio – che sarebbe avvenuto da lì a breve nel corso dell’ultimo PlayStation State of Play – del remake di Resident Evil 3 – in uscita invece ad aprile.

Fiondandovi a questo indirizzo, potrete allora accorgervi anche voi della presenza di Final Fantasy 7 Remake Demo, con tanto di logo. Cosa che insomma non lascia spazio all’immaginazione, dandoci quasi certezza della pubblicazione di una versione di prova, forse proprio subito dopo Capodanno. Cosa ne dite, anche voi siete curiosi di provare questa reinterpetazione del classico jRPG dell’era a 32-bit?