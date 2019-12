Giochi PS Plus di gennaio 2020 annunciati molto presto: svelata la data su PS4

I giochi PS Plus gratis per il mese di gennaio si stanno facendo attendere più del dovuto. O, ancora meglio, ci riferiamo al loro annuncio, che di solito avviene l’ultimo mercoledì del mese precedente. Per via delle festività natalizie, però, “mamma” Sony ha dovuto stravolgere i suoi piani, considerando che per quest’anno si trattava proprio del giorno di Natale. Di conseguenza, non sappiamo ancora quali sono i due videogame che tutti i possessori di una PlayStation 4 abbonati al servizio PlayStation Plus potranno mettere in download il prossimo mese, così da inaugurare al meglio questo 2020 sempre più vicino.

Ora, però, il colosso giapponese ha per lo meno deciso di dare un segnale in merito ai suoi tanti fedelissimi. Non è ancora noto quale sarà la selezione per la prima Instant Game Collection dell’anno – e pure la prima del nuovo decennio! -, ma in compenso la “grande S” del gaming è andata a mettere nero su bianco la data in cui avverrà il reveal. Come si legge sul portale britannico Express, i giochi PS Plus di gennaio 2020 saranno allora annunciati il primo gennaio, proprio il giorno di Capodanno.

Come accade ormai ogni mese, anche in questo caso la rete ci ha già regalato ipotesi e previsioni in merito – qui per recuperarle -, che hanno provato a delineare il profilo dei videogame scelti da Sony per essere scaricati in versione digitale sulle nostre PS4 o PS4 Pro. I titoli, poi, potranno essere messi in download a partire dal 7 gennaio 2020. Abbiamo ancora qualche giorno per fare nostri quelli di dicembre, ovvero lo sparacchino Titanfall 2 di Respawn Entertainment – gli stessi di Apex Legends e Star Wars Jedi Fallen Order – e il gioco di corse arcade Monster Energy Supercross, realizzato dall’italianissima Milestone. A voi quali giochi piacerebbe vedere inseriti nell’offerta PlayStation Plus di gennaio 2020? Di nostro, facciamo il tifo su The Witcher 3, tornato sulla cresta dell’onda dopo il lancio della serie TV nel catalogo di Netflix.