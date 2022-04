Il colosso Sony ha affermato di star facendo interessanti progressi con i lanci delle novità in programma. La nuova offerta PlayStation Plus sarà presentata prima in alcuni mercati asiatici il 23 maggio 2022, successivamente in Giappone il 1 giugno 2022, poi nelle Americhe il 13 giugno e, infine, anche in Europa (e quindi in Italia) il 22 giugno 2022. Il team si sta impegnando a livello mondiale per concedere opzioni flessibili e più giochi di qualità.

Per il momento, non è stato ancora rivelato il catalogo contenente più di 400 giochi a disposizione per il lancio, ma questo dettaglio sarà fornito durante le prossime settimane. Intanto, vi mostriamo di seguito le diverse opzioni di abbonamento che sono attese nel nuovo PlayStation Plus: ci sarà l’opzione PS Plus Essential, i cui vantaggi offerti saranno i medesimi che si trovano attualmente e messi a disposizione degli abbonati con due giochi scaricabili al mese, sconti esclusivi, archiviazione nel cloud per i titoli salvati e accesso alla modalità multigiocatore online. Tale livello non porterà modifiche per gli abbonati attuali di PlayStation Plus. Il prezzo resta analogo, cioè 8,99 euro al mese, 24,99 euro ogni tre mesi e 59,99 euro all’anno.

Ci sarà poi PS Plus Extra, che offrirà tutti i vantaggi del livello Essential, ma in più regalerà un catalogo che include fino a 400 giochi per PS4 e PS5 più divertenti. I giochi del livello Extra possono essere scaricati per giocare. Il prezzo sarà di 13,99 euro al mese, 39,99 euro ogni tre mesi e 99,99 euro all’anno. Infine l’opzione di abbonamento PS Plus Premium, che garantirà tutti i vantaggi dei livelli Essential ed Extra, con in più fino a 340 giochi, anche per PS3 disponibili tramite streaming nel cloud. Inoltre, sarà incluso un catalogo di grandi classici, disponibili sia in streaming che in download per PlayStation, PS2 e PSP. Questa opzione assicurerà anche l’accesso in streaming nel cloud ai giochi originali per PlayStation, PS2, PSP e PS4 disponibili nei livelli Extra e Premium. Gli abbonati potranno giocare in streaming usando le console PS4 e PS5 e il PC. Il prezzo sarà di 16,99 euro al mese, 49,99 euro ogni tre mesi e 119,99 euro all’anno.

Continua a leggere su optimagazine.com