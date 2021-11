Tempo di Black Friday 2021 per tutti coloro sono intenzionati a sottoscrivere l’abbonamento a PlayStation Plus, in relazione al pacchetto da dodici mesi, considerando quanto proposto di recente da Gamestop e MediaWorld. Dopo averne parlato marginalmente nel 2020, il servizio in questione presenta uno sconto davvero appetibile in vista di una settimana particolarmente intensa. Vediamo come stanno evolvendo le cose, con alcuni chiarimenti che dobbiamo prendere in esame per tutti.

Il focus sul Black Friday 2021 con PlayStation Plus per 12 mesi: le offerte di MediaWorld e Gamestop

Analizzando più da vicino il Black Friday 2021 focalizzato sul PlayStation Plus, tutti coloro che vogliono sottoscrivere un abbonamento per dodici mesi su MediaWorld e Gamestop possono risparmiare un terzo rispetto al costo di listino. Dunque, gli utenti Sony potranno completare l’ordine a soli 39,99 euro, rispetto ai circa 60 euro annuali solitamente proposti nei vari store. Una questione che fa molto chiacchierare sui social, con la prospettiva di ricevere il codice nel giro di 24 ore.

Tutto digitale, dunque, con MediaWorld che dovrebbe proporre PlayStation Plus a meno di 40 euro almeno fino al 26 novembre. Per quanto riguarda Gamestop, la proposta portata alla vostra attenzione oggi rientra in una sorta di volantino che avrà durata fino al 29 novembre. In sostanza, avete ancora qualche giorno per valutare l’acquisto, tenendo presente che in caso di abbonamento attivo dovreste essere abilitati ad attivare il suddetto codice anche in un secondo momento.

Solitamente, infatti, non sono previsti vincoli temporali sotto questo punto di vista. Ecco perché è molto conveniente la doppia proposta per PlayStation Plus riguardante il Black Friday 2021, stando a quanto è stato ufficializzato di recente da store come GameStop e MediaWorld. Che ne pensate della proposta che sta facendo molto rumore da alcuni giorni a questa parte in Italia? Occhio alle scadenze.