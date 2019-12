Annuncio PS Plus di gennaio 2020 in vista: quali i giochi PS4 gratis?

Sony non ha ancora ufficializzato i PS Plus di gennaio 2020. Si tratta, come molti di voi già sapranno, di una selezione di due titoli al mese che vengono regalati in edizione digitale a tutti i possessori di una PlayStation 4 che sono abbonati al servizio PlayStation Plus. Servizio che, oltre a darvi accesso alla Instant Game Collection gratuita, vi permette di giocare in multiplayer online, di avere a disposizione dello spazio aggiuntivo di memoria via Cloud e di approfittare di diversi sconti periodici in esclusiva tra i listini del PlayStation Store.

I più attenti, sapranno pure che il colosso giapponese del gaming è solito svelare i videogame scelti per rientrare nell’offerta mensile di PlayStation Plus l’ultimo mercoledì del mese precedente. Per quelli di gennaio, però, il reveal andrebbe a cadere proprio nel giorno di Natale, il 25 dicembre, cosa che potrebbe spingere la “grande S” a cambiare i suoi programmi, anticipando il tutto a questa settimana prima delle festività. Per poi rendere disponibili i titoli PlayStation 4 – o, perché no, anche per il visore per la realtà virtuale PlayStation VR – a partire dal 7 gennaio. In un clima di incertezza, allo stesso modo la rete sta regalando le prime ipotesi sulla nuova Instant Game Collection.

PS Plus di gennaio: i possibili giochi PS4 gratis del nuovo anno

In particolare, a mettere sul piatto le previsioni per i PS Plus di gennaio 2020 è prima di tutto il portale VGR. E lo fa puntando subito su alcune produzioni di casa Capcom. Si parla infatti di DmC: Devil May Cry, sottovalutatissimo reboot della saga action ad opera di Ninja Theory – ora impegnati su Hellblade 2 in esclusiva su Xbox Series X, console next-gen della rivale Microsoft. Non solo, gli occhi sono puntati anche su Dragon’s Dogma Dark Arisen per PlayStation 4, apprezzato actionRPG per cui sono in molti a chiedere a gran voce un sequel alle porte della software house di Osaka.

Cambiando completamente registro, altri siti – tra cui il nostrano Everyeye – puntano sul racing game The Crew 2 di Ubisoft, o ancora su AO Tennis, gioco sportivo con licenza ufficiale degli Australian Open. Sony, poi, potrebbe stupire tutti con un eccellente titolo first party, e dunque con un’esclusiva PS4 di richiamo, magari recentemente inserita nella collana a prezzo budget PlayStation Hits. Tra i candidati, troviamo Knack 2, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Uncharted L’Eredità Perduta, Gran Turismo Sport e Horizon Zero Dawn Complete Edition.

Offerta PS4 Pro 1TB Gamma + 2 DS4 V2 Aumentando le prestazioni e la potenza della CPU PS4 Pro rende...

I possessori di TV 4K potranno giocare tutti i titoli PS4 ad un...

Naturalmente, in attesa di segnali da Sony, i giochi PS Plus di gennaio del prossimo anno sono solo frutto di ipotesi e speculazioni, condite anche da qualche speranza della community videoludica. A voi quale titolo piacerebbe vedere inserito nella prima Instant Game Collection del 2020? Scatenatevi nei commenti più in basso!