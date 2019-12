In scadenza oggi 29 dicembre Huawei Days MediaWorld per Huawei P30, P30 Pro e P30 Lite

Stanno scadendo in queste ore le tanto invocate offerte Mediaworld riguardanti la campagna Huawei Days, in riferimento a smartphone ancora oggi molto desiderati in Italia come Huawei P30, P30 Pro e P30 Lite. Insomma, la catena vive giorni molto caldi, dopo avervi parlato di recente sulle nostre pagine di un’altra serie di promozioni che nello scorcio finale di questo 2019 potrebbe fare la differenza per il pubblico. Soprattutto per coloro che sono concentrati su altri brand come Apple e Samsung. Proviamo a fare il punto della situazione, con relativi raffronti rispetto alle promozioni Amazon.

Sempre sugli scudi l’ambito Huawei P30 Lite

Come potete notare dal box riportato in precedenza, le offerte Amazon per Huawei P30 Lite continuano ad essere allettanti. Il noto store ce lo propone a poco meno di 230 euro al momento della pubblicazione del nostro articolo, mentre MediaWorld risponde con una promo utile per portarselo a casa a 269 euro. Ricordiamo che lo smartphone dovrebbe essere tra i primi a ricevere l’aggiornamento con EMUI 10 durante le prime settimane del 2020, stando alle informazioni disponibili fino a questo momento.

La doppia occasione per Huawei P30

Qualora abbiate esigenze più complesse dal punto di vista del comparto hardware, potrete sempre puntare su un Huawei P30. Qui lo sviluppo software è già nella fase successiva, al punto da rendere allettanti tutte le proposte che ci propongono lo smartphone al di sotto dei 500 euro. E così, se con Amazon gravitiamo sempre attorno alla soglia dei 450 euro, va evidenziato anche che con MediaWorld e i tanto chiacchierati Huawei Days arriveremo a 499 euro. A voi la scelta a questo punto.

Huawei P30 Pro perfetto regalo di Capodanno

Infine, chi vuole il top a Capodanno può puntare su Huawei P30 Pro. In questo caso, sono confermate le offerte Amazon poco sopra i 600 euro, come potrete notare dal box appena riportato, mentre con le promozioni MediaWorld che termineranno oggi 29 dicembre si potrà procedere a 699 euro.