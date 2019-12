Al via i Megasconti MediaWorld con iPhone Xr e Samsung Galaxy S10 dal 27 dicembre

Ci sono anche device come i vari iPhone Xr e Samsung Galaxy S10 tra quelli che sono stati inseriti nel catalogo dei Megasconti MediaWorld, ufficialmente al via a partire da oggi 27 dicembre e validi fino al prossimo 8 gennaio. Da alcuni giorni a questa parte, infatti, la nota catena ha mandato in soffitta le offerte giornaliere, archiviandole dopo il nostro articolo pubblicato in occasione della vigilia di Natale, quando vi abbiamo parlato del nuovo prezzo per iPhone 11.

I prezzi per iPhone Xr e Samsung Galaxy S10 con MediaWorld a Capodanno

Quali saranno i prezzi di smartphone come iPhone Xr e Samsung Galaxy S10 a Capodanno? Il dispositivo Apple ci viene proposto con il 10% di sconto attraverso i Megasconti MediaWorld di fine 2019. Il costo per gli utenti interessati alla versione da 128 GB è pari a 709 euro, con la possibilità di scegliere la variante cromatica più gradita. Resta da capire se le scorte per quelle più popolari siano limitate, ragion per cui se siete interessati potrebbe essere saggio procedere con l’ordine a stretto giro.

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10, invece, qui lo sconto è più consistente, visto che arriviamo al 20%. Chi lo desidera, infatti, attraverso le nuove promozioni di MediaWorld se lo potrà assicurare a poco più di 700 euro. Una buona opportunità, al netto del fatto che in rete è possibile trovarlo anche a prezzo inferiore, se pensiamo che la catena in questione raramente ha raggiunto livelli tali di prezzo con il top di gamma Android del 2019.

Insomma, fate molta attenzione alle nuove offerte MediaWorld riguardanti la campagna Megasconti, soprattutto nel caso in cui doveste essere interessati a modelli come iPhone Xr e Samsung Galaxy S10. Tuttavia, sul sito ufficiale troverete anche altri device disponibili a prezzi aggressivi. Che ne pensate di questa campagna?