Design perfetto per Huawei P40 e pioggia di fotocamere: le ultime di fine anno

Mancano sempre meno settimane alla presentazione ufficiale del tanto atteso Huawei P40, con la prima apparizione sul mercato che dovrebbe essere in programma nello scorcio iniziale del mese di marzo. Dopo alcuni rumors riguardanti la fotocamera del top di gamma Android, trattati pochi giorni fa sulle nostre pagine, oggi le voci di corridoio si soffermano ancora una volta sul possibile design del modello. Una vera e propria svolta rispetto ai suoi predecessori, nel caso in cui l’immagine riportata ad inizio articolo dovesse essere confermata nei fatti.

I tratti distintivi del nuovo Huawei P40

A parlarci del potenziale impatto visivo per Huawei P40 è Phone Arena, che in queste ore ha deciso di dare spazio al concept realizzato da 9TechEleven e Rodent950. Nel caso in cui le decisioni strategiche del colosso cinese dovessero andare effettivamente in questa direzione, il device di Huawei potrà cercare di differenziarsi dalle ultime uscite del brand attraverso uno schermo con bordi curvati su tutti i lati. Un parziale ritorno al passato ed un avvicinamento agli altri produttori di modelli di fascia alta.

Lo stesso concept, poi, ci mostra un foro nell’angolo in alto a sinistra, dove con ogni probabilità troveremo una doppia fotocamera anteriore. Una lente concepita per ospitare un sensore normale, mentre l’altra si focalizzerà su quello grandangolare. Quanto alle cinque fotocamere posteriori, in questo caso si parla di un sensore grandangolare, oltre ad un periscopico e quello ToF. Insomma, per gli amanti delle foto pare non sia stato lasciato davvero nulla al caso.

Staremo a vedere in quale direzione andremo coi prossimi concept per Huawei P40, visto che il produttore cinese pare intenzionato a dare un segnale molto forte all’intero mercato. Sarà, del resto, un 2020 cruciale per scoprire il futuro a medio termine di questo marchio nel mercato degli smartphone.