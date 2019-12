Una penta-cam per il Huawei P40 Pro: la foto non lascia dubbi

Si è tanto parlato della batteria al grafene per Huawei P40 Pro, che potrebbe anche non essere confermata: una caratteristica che, però, dovrebbe fare capolino sul dispositivo è il comparto fotografico penta-cam, ovvero composto da ben cinque sensori fotografici. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, è trapelata un’immagine (quella che fa da anteprima all’articolo che state leggendo) che non lascerebbe spazio ad alcun dubbio, con quattro sensori collocati lungo la colonna di sinistra ed un quinto disposto sopra il marchio Leica. Non mancherà il flash LED. Uno di questi sensori dovrebbe corrispondere al tiratore principale Sony IMX686 da 64MP, oltre ad essere inclusi un grandangolo da 20MP ed un telescopio periscopico da 12MP.

Per il momento le indicazioni si fermano a quanto vi abbiamo sopra detto, con la conferma del resto delle specifiche tecniche dapprima trapelate. Il Huawei P40 Pro, proprio come il P40, non dovrebbe offrire i servizi Google, sostituiti dai Huawei Mobile Services (HMS), che si accingono ad incrementare il proprio appeal con l’impegno e le risorse dei tanti sviluppatori che si son detti disposti a sposare il progetto. Non sarà affatto facile riuscire anche solo ad avvicinarsi ai GMS, ma al produttore cinese non resta che questa scelta (a meno che lo strappo causato dal ban USA non venga prontamente ricucito).

Non c’è altro da aggiungere al momento: la situazione è in una fase di stallo da cui difficilmente si potrà uscire con una conciliazione delle parti. A molti di voi, comunque, potrebbe piacere ugualmente il Huawei P40 Pro, anche se non risulterà semplice rinunciare ai servizi Google. Pensate sia una cosa su cui si può soprassedere o proprio non riuscite a digerire una mancanza come questa? Scrivete un commento attraverso il relativo box per farcelo sapere.