Ancora il bastone tra le ruote per Iliad a fine dicembre: stop antenne in quattro nuove realtà

Non arrivano esattamente buone notizie per Iliad in questo scorcio finale di 2019, in merito alla sempre delicata questione delle installazioni di nuove antenne. Dopo aver affrontato la vicenda dei ritardi di consegna per le SIM a domicilio, spiegando le ragioni che si potrebbero nascondere dietro una situazione del genere pochi giorni fa sulle nostre pagine, oggi 28 dicembre tocca fare i conti con un’altra patata bollente per la compagnia telefonica. Almeno stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere proprio in questi giorni.

I quattro Comuni che hanno bloccato Iliad con il 5G

Le ultimissime novità in merito al blocco sulle nuove antenne, questa volta focalizzate sul 5G, arrivano direttamente dal padovano. Ben quattro Comuni, infatti, di recente si sono dimostrati poco collaborativi nei confronti di Iliad, al punto da complicare non poco i piani dell’operatore. Tutte le compagnie telefoniche, almeno sulla carta, hanno agito correttamente dopo la famosa asta di mesi fa con cui sono stati concretizzati importanti investimenti proprio in ottica 5G.

Come riportato dai colleghi di Universo Free, si tratta più in particolare di Tribano, Montegrotto Terme, Baone e Torreglia. Con vere e proprie ordinanze nei confronti dell’operatore dal Prefetto, in almeno tre casi su quattro. Come sempre avviene in questi casi, il problema nasce dalla presunte pericolosità delle onde elettromagnetiche che generano per forza di cose proteste dei cittadini. Questo, nonostante tutti gli enti preposti abbiano fornito importanti rassicurazioni alle persone sotto questo punto di vista.

Sarà importante capire in quale direzione andrà la prossima mossa di Iliad, dopo le notizie trapelate a fine 2019. Di sicuro quanto riscontrato oggi, nella migliore delle ipotesi, comporterà dei rallentamenti che inevitabilmente andranno a condizionare la tabella di marcia dello stesso operatore. Che ne pensate di questo ennesimo ostacolo emerso per l’azienda?