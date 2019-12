Ritardi con la spedizione delle SIM Iliad, alcuni chiarimenti importanti

Non sono isolati i casi in cui i nuovi clienti Iliad lamentino ritardi per la consegna a domicilio di una SIM appena attivata. Soprattutto nel periodo natalizio, ci sono diversi utenti che pensano di cambiare gestore, magari attratti da un’offerta più conveniente. Tuttavia, in questo particolare periodo dell’anno potrebbero emergere dei disagi coi vari corrieri che operano sul territorio. Non tutti sanno che i tempi possono variare a seconda dell’opzione che abbiamo scelto in termini di consegna, senza dimenticare il Comune in cui ci troviamo, visto che alcune aree sono meno semplici da raggiungere come si può facilmente immaginare.

A tal proposito, vale quanto riferito dalla compagnia telefonica a tutti coloro che in queste settimane hanno evidenziato il problema dei ritardi accumulati per la consegna delle SIM Iliad. A maggior ragione in un periodo come questo caratterizzato dalle festività natalizie. Insomma, per mettere a fuoco la questione può essere utile avere come punto di riferimento quanto affermato dallo stesso brand francese all’interno dei suoi canali social:

“Se hai scelto la spedizione ordinaria con video identificazione i tempi di spedizione sono compresi tra 4 e 8 giorni lavorativi. Se hai scelto la spedizione ed identificazione tramite corriere i tempi di spedizione sono compresi tra 2 e 3 giorni lavorativi. Se dopo questi tempi non hai ancora ricevuto la tua SIM, chiama il servizio Utenti al 177”.

Il tutto, dopo aver sottolineato la scelta (almeno per ora) di non puntare su Paypal come metodo di pagamento, secondo quanto riportato anche da Geekissimo. Dunque, alla luce di quanto riportato oggi 26 dicembre, nel caso in cui abbiate portato a termine l’attivazione di una SIM Iliad, magari con portabilità del vostro numero, bisogna considerare il fatto che in alcuni casi i tempi di consegna della scheda potrebbero sfiorare anche le due settimane. Avete maturato esperienze non entusiasmanti in questo senso? Fatecelo sapere con un commento a fine articolo, magari indicando anche l’area geografica in cui vi trovate, in modo che tutti possano procedere consapevolmente al momento della sottoscrizione di un’offerta Iliad.