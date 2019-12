Più vivo che mai Honor 20 con la patch B169 in Italia

Si parla molto di Honor 20 in queste ore. Lo sviluppo software procede senza troppi problemi per lo smartphone Android, al punto che in giornata è stata segnalata la disponibilità di una nuova patch per il device che è stato lanciato sul mercato negli ultimi mesi. Dopo l’ultimo bollettino riportato sulle nostre pagine, dunque, è importante analizzare in quale direzione stia andando il lavoro degli sviluppatori, nel tentativo di rendere più gradevole l’esperienza di utilizzo di questo smartphone.

Secondo quanto emerso fino a questo momento, più in particolare, si tratta dell’aggiornamento B169, con cui gli utenti che hanno deciso di acquistare un Honor 20 potranno toccare con mano la patch di novembre. Changelog alla mano, non dovrebbe esserci una rivoluzione nell’esperienza di utilizzo del dispositivo una volta portato a termine il suo download. Insomma, sulla carta il produttore asiatico non dovrebbe assicurare nuove funzioni al pubblico.

Dettagli extra sul nuovo aggiornamento B169 per Honor 20

In particolare, le segnalazioni degli utenti italiani che hanno ricevuto l’aggiornamento B169 per Honor 20 ci dicono che la patch abbia un peso pari a poco più di 120 MB. Per questo motivo, non aspettatevi grandi cose, se non un leggero miglioramento delle prestazioni generali. Soprattutto a proposito dei tempi di apertura delle app solitamente più pesanti. Chiaramente, come sempre avviene in questi casi, sarà importante valutare i feedback degli utenti appena il pacchetto software sarà disponibile su larga scala.

Fate dunque molta attenzione nel corso delle prossime ore, nel tentativo di individuare tutte le novità del caso per quanto riguarda Honor 20, considerando il fatto che a volte aggiornamenti di questo tipo possono nascondere delle funzionalità extra a sorpresa come avrete avuto modo di percepire negli ultimi tempi con brand del calibro di Huawei e Honor.