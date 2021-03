Arrivano finalmente buone notizie in queste ore per i tanti utenti in possesso di un Honor 20 e, al contempo, in attesa dell’aggiornamento con Magic UI 4. Quello che, per intenderci, porterà con sé le specifiche che abbiamo imparato a conoscere con EMUI 11 in questi mesi. Riscontri dunque particolarmente interessanti, se pensiamo che il nostro ultimo bollettino sull’argomento, risalente alla scorsa settimana, ci parlava di avvistamenti del pacchetto software in Asia. Ebbene, ora il rollout pare sia globalizzato.

Cosa succede in Italia con Honor 11 verso l’aggiornamento EMUI 11

Provando ad esaminare la situazione in modo più dettagliato, potremmo rifarci a quanto è stato riportato in questi minuti da una fonte come Huawei Update. Secondo quanto abbiamo appreso in questi minuti, gli utenti in possesso di uno smartphone con Honor 20 hanno appena ricevuto l’aggiornamento in versione stabile di Magic UI 4 (EMUI 11) in India. Ora, questo pacchetto software, dopo una lunga attesa, pare si stia effettivamente espandendo, al punto da raggiungere anche gli utenti europei.

Frammentarie le informazioni relative al Vecchio Continente. Ad esempio, dai feedback ottenuti fino a questo momento sappiamo che l’aggiornamento ottimizzato su EMUI 11 per Honor 20 risulti disponibile con la versione software 11.0.0.138. Staremo a vedere se ci saranno al suo interno tutte le funzioni ormai note, considerando il fatto che qualche piccolo colpo di scena possa essere messo in preventivo con dispositivi non proprio di ultimo grido.

A prescindere da queste considerazioni, lecite per Honor 20, il fatto che un prodotto con la sua età sia stato messo nelle condizioni di scaricare l’aggiornamento con EMUI 11, o se preferite con Magic UI 4, rappresenta per forza di cose un ottimo segnale per tutti. Cosa ne pensate? Fateci sapere con un commento qui di seguito, in attesa delle prime testimonianze da parte degli utenti qui in Italia.