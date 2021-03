Arriva finalmente la notizia più attesa, oggi 5 marzo, per i tanti utenti che in Italia si ritrovano ancora con un Honor 20, se pensiamo al fatto che dopo una lunga attesa sia possibile finalmente procedere con il download dell’aggiornamento impostato su Magic UI 4.0. O, se preferite, su EMUI 11. Il ritardo accumulato dagli sviluppatori non è stato indifferente, come vi abbiamo riportato poco più di due settimane fa con un approfondimento in merito, ma è altrettanto corretto evidenziare che con device non di ultimo grido queste cose siano all’ordine del giorno.

Cosa sappiamo su Magic UI 4.0 ed EMUI 11 ottimizzato per Honor 20

L’annuncio, praticamente ufficiale, ci arriva come sempre da Huawei Central, secondo cui i lavori per Honor 20 sarebbero appena giunti al capolinea. Importante, però, precisare che se da un lato l’attesa di questi utenti di dispositivi stia per finire, in quanto Honor ha iniziato a rilasciare i principali aggiornamenti di Magic UI 4 per le varianti globali, allo stesso tempo potrebbe essere necessario attendere qualche giorno prima di fare questo step. Come sempre avviene in questi casi, del resto.

L’implementazione stabile è attualmente nella sua fase iniziale, quindi è concreta la prospettiva di dover attendere anche una settimana prima che il pacchetto software raggiunga i dispositivi che sono stati commercializzati in Italia in questi anni. Secondo quanto raccolto stamane, gli utenti con Honor 20, 20 Pro e V20 dovrebbero ottenere la versione stabile di Magic UI 4 11.0.0.138, con dimensioni del pacchetto di oltre 1,84 GB. In linea con quanto abbiamo avuto modo di osservare con altri device.

Staremo a vedere come andranno le cose per il pubblico italiano, soprattutto nel corso della prossima settimana, con la prospettiva di toccare con mano l’aggiornamento caratterizzato da Magic UI 4.0 ed EMUI 11 per Honor 20 a stretto giro anche qui da noi. Che idea vi siete fatti in merito?