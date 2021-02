Bisogna prendere atto di un rinvio ulteriore per l’aggiornamento con Magic UI 4 a bordo di Honor 20, almeno stando alle informazioni raccolte oggi 16 febbraio. Secondo i feedback trapelati stamane, infatti, da alcune ore a questa parte è in distribuzione il pacchetto software di gennaio, che a conti fatti dovrebbe migliorare solo gli standard di sicurezza di questo device. Cerchiamo dunque di fare ordine e di capire cosa ci aspetti nel corso delle prossime settimane con il modello ancora oggi molto popolare in Italia.

L’aggiornamento di gennaio per Honor 20 segna un nuovo rinvio per Magic UI 4

La premessa è d’obbligo. Secondo i riscontri portati alla vostra attenzione alcune settimane fa, i possessori di un Honor 20 potranno ricevere il tanto atteso aggiornamento entro e non oltre il mese di marzo. Detto questo, da alcune ore a questa parte risulta in distribuzione l’aggiornamento di gennaio che, almeno sulla carta, non dovrebbe generare grossi sconvolgimenti nel modo in cui siamo abituati ad utilizzare il device. Insomma, una patch di assestamento, utile per mettersi alle spalle alcuni problemi inerenti la solita questione sicurezza.

Questione calda, dunque, se pensiamo al fatto che tanti utenti sono in attesa di toccare con mano Magic UI 4 a bordo di Honor 20. L’equivalente di EMUI 11, per intenderci. In attesa di fare questo step una volta per tutte, ricapitolando, quanto trapelato questo martedì evidenzia che gli sviluppatori abbiano deciso di migliorare la sicurezza del sistema, ma soprattutto le prestazioni complessive del dispositivo. Auspicando di fare lo step più significativo nel più breve tempo possibile.

Attualmente, questo aggiornamento è disponibile per gli utenti Honor 20, 20 Pro e V20 che si ritrovano con questi prodotti in India. La società amplierà presto quest’ultima patch di sicurezza in più Paesi. Nel caso in cui abbiate ricevuto la patch, non esitate a contattarci e a scrivere nei commenti.