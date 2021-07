Ci sono ulteriori novità che dobbiamo prendere in esame in queste ore, a proposito di uno smartphone ancora popolare in Italia come il cosiddetto Honor 20. Situazione ingarbugliata in questo caso, soprattutto in relazione alla disponibilità del pacchetto software con Magic UI 4, visto che ad alcuni utenti in giro per il mondo il firmware è arrivato da tempo e ad altri no. Pensate che il rollout veniva segnalato già durante il mese di marzo, come vi abbiamo segnalato a suo tempo con un altro articolo.

Il nuovo aggiornamento per Honor 20 disponibile a luglio 2020

Un resoconto dettagliato sul nuovo aggiornamento per Honor 20 ci arriva in queste ore direttamente dal sito Huawei Central, che a conti fatti conferma questa disparità di trattamento con lo smartphone in questione, a seconda del fatto che ci si trovi in un continente rispetto all’altro. Quello trapelato oggi 5 luglio, per intenderci, è un pacchetto software che risulta al momento disponibile nel mercato indiano. D’altra parte, alcuni utenti di Honor 20 hanno riferito di non aver ancora ricevuto l’aggiornamento Magic UI 4 come riportato in precedenza.

Per il resto, il focus è sulla patch di maggio in questo frangente. In attesa che qualcosa si muova anche in Italia, bisogna prendere atto del fatto che, stando alle ultime informazioni, Huawei ha avviato la distribuzione di una nuova versione 11.0.0.161 di Magic UI 4 (C675E3R1P4) per gli utenti indiani in possesso di un Honor 20. Si tratta di un pacchetto software che ha una dimensione pari a 188 MB. Tuttavia, allo stato attuale è lecito aspettarsi che lo stesso aggiornamento si sia esteso agli utenti globali.

Insomma, quello di oggi resta un buon segnale per chi spera ancora che ci sia un costante sviluppo per i vari Honor 20 in commercio in Italia. Se non altro perché parliamo di uno smartphone ancora oggi molto popolare qui da noi.