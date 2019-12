Capodanno a Pontedera (Pisa) con Alessio Bernabei, Thomas Bocchimpani, Patty Pravo e molti altri

Capodanno a Pontedera (Pisa) con Alessio Bernabei, Thomas Bocchimpani e molti altri cantanti del panorama musicale italiano.

L’appuntamento è per la notte di San Silvestro, martedì 31 dicembre, dalle ore 22.30 in Piazza Martiri Della Libertà a Pontedera (Pisa).

Organizzano il concerto di Capodanno 2020 a Pontedera il Comune di Pontedera in collaborazione con Radio Stop e con Marco Vanni & Antonio Velasquez.

L’ingresso è libero e gratuito: per accedere alla piazza non bisognerà acquistare alcun biglietto; il concerto è offerto dal Comune di Pontedera.

Nel corso della lunga notte di San Silvestro si alterneranno sul palco alcuni dei cantanti del panorama musicale italiano, in piazza per presentare i rispettivi successi in radio.



Al concerto di Capodanno di Pontedera (Pisa) ci sarà Alessio Bernabei, attualmente a lavoro sul nuovo disco di prossima pubblicazione. Dopo il rilascio di Senza Filtri, Alessio Bernabei è tornato in studio di registrazione per lavorare a nuovi brani inediti che vedranno la luce prossimamente, presumibilmente nel corso del 2020.

Al Capodanno di Pontedera ci sarà un collega della scuderia Warner Music, Thomas Bocchimpani. Reduce dalla partecipazione a Sanremo Giovani, Thomas non ha avuto accesso al Festival, superato dai voti totalizzati dal suo sfidante, Leo Gassmann, e non lo vedremo in gara nella categoria delle Nuove Proposte.



Thomas Bocchimpani rilascerà però un nuovo album a gennaio. Il titolo del disco è Imperfetto, atteso per il 24 gennaio dopo il singolo Ne 80.

Brinderà al nuovo anno Patty Pravo, al momento impegnata nella prima edizione de Il Cantante Mascherato. Tra i giudici del programma con Flavio Insinna, Ilenia Pastorelli e Guillermo Mariotto, su Rai 1 giudica le esibizioni dei cantanti mascherati. Le 8 maschere sono: il Leone, l’Angelo, il Mostro, il Mastino Napoletano, il Pavone, il Coniglio, il Barboncino e l’Unicorno.

Sil palco del Capodanno di Pontera Le Deva. Di recente hanno pubblicato il singolo A.I.U.T.O. che racconta la fragilità umana attraverso cinque stati d’animo: Angoscia, Inquietudine, Umiliazione, Tormento e Ostacolo.

Laura Bono, Verdiana, Greta e Roberta Pompa saranno in Piazza Martiri Della Libertà a Capodanno.

Ci saranno poi Mietta e Giulia Mutti. Mietta è attualmente impegnata con il programma All Together Now: è uno dei giudici della nuova edizione condotta da Michelle Hunziker e J-Ax.

Giulia Mutti ha presentato il singolo Romanzo Cattivo a Sanremo Giovani, disponibile dal 6 dicembre in radio e in digitale. Giulia Mutti non sarà tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020.

Chiude il cast del concerto di Capodanno di Pontedera il gruppo del Radio Stop Party.

Il cast del concerto di Capodanno a Pontedera: tutti gli ospiti

Alessio Bernabei

Thomas Bocchimpani

Patty Pravo

Le Deva

Giulia Mutti

Mietta

Radio Stop Party

Dove e quando si terrà il concerto di Capodanno di Pontedera (Pisa)

L’appuntamento con il concerto di Capodanno di Pontedera è per il 31 dicembre, dalle ore 22.30, in Piazza Martiri Della Libertà per brindare al nuovo anno in musica.

Modifiche alla viabilità per il concerto di Capodanno

Su tutta la piazza non sarà possibile parcheggiare. Divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza Martiri Della Libertà dalle ore 13:00 di lunedì 30 dicembre 2019 fino alle ore 07:00 di mercoledì 01 gennaio 2020. Eccezione: i veicoli utili ai fini dell’allestimento e dello svolgimento della manifestazione.

Divieto di transito su Via della Stazione Vecchia.

Divieto di sosta negli stalli di sosta posti nel triangolo fronte piazza Garibaldi in Via della Misericordia – Piazza Garibaldi.

Divieto di svolta a destra in Piazza Garibaldi.

Divieto di svolta a sinistra in Via delle Colline per Legoli, all’intersezione con Corso Matteotti (Ponte Napoleonico).

Divieto di svolta a destra in Via Veneto, all’intersezione con Corso Matteotti (Ponte Napoleonico).