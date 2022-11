Si intitola Ciò Che Abbiamo Dentro il nuovo album di Alex, un viaggio nel suo mondo interiore che “parla di tutto quello che ho sentito lungo questo periodo”. Un viaggio che rappresenta il cambiamento e l’inizio, la realizzazione e la paura, un percorso in 11 tappe che Alex ha affrontato a volte in solitaria, altre con il supporto di autori di rilievo del panorama musicale italiano.

Tra questi anche Alessio Bernabei, tra le firme – con Alex – di Il Titolo Di Un Libro (con Raige e M. Fanizzi).

“Il Titolo Di Un Libro è un brano nato con altri autori, dall’amore denso“, ci racconta Alex. “Lavorare con altri autori mi ha fatto capire l’importanza degli autori stessi. Non mi ero mai relazionato con altre persone in ambito musicale e relazionarmi con altri autori mi ha fatto capire quanto effettivamente un autore, con una parola o una frase diversa, possa rendere tutta la canzone ancora più forte di quella che è. A volte bisogna lasciarsi andare anche alle parole di altri”.

E il lavoro più grande, all’interno di questo percorso musicale, Alex lo ha sicuramente compiuto proprio sulle parole, quelle parole che a volte fa fatica a scrivere perché eccessivamente riservato. Ciò Che Abbiamo Dentro, allora, è innanzitutto un lavoro su di sé, nel tentativo di tirare fuori – e rendere fruibile al suo pubblico – tutto ciò che ha sempre tenuto ben chiuso dentro se stesso.

“Sto sperimentando il lasciarmi andare nelle canzoni, che prima mi veniva difficile per una questione mia, di riservatezza. A volte tendo a girarci intorno perché nell’ascolto mi piace dare libera interpretazione”, spiega, a proposito dei testi dei brani, ai quali ha lavorato intensamente nell’ultimo periodo, recuperando anche alcuni brani scritti molto prima della partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Tra questi c’è Non Ho Paura, una canzone molto profonda che parte da una riflessione intensa su ciò che si è e dall’esigenza di gridare al mondo: “Non ho (più) paura di essere quello che sono”.

“Non Ho Paura nasce due anni fa, poi l’ho riadattata e rivista. Prima era un “Chissà dove andrò” e adesso è un “Lo avresti detto mai che…”. Sono cresciuto un po’ da solo perché preferivo il pensare per i fatti miei e crearmi le mie esperienze da solo, questo mi ha portato a volte ad avere contrasti con altre persone. In quel momento non avevo nessuno che mi dicesse “Non aver paura di essere quello che sei e anche se stai male può nascere qualcosa da questo”. Ora ti dico che, visto tutto questo che si è creato, non ho più paura di essere quello che sono, senza filtri. Semplicemente non possiamo piacere a tutti, basta rimanere corretti e utilizzare l’intelligenza emotiva”, ci racconta Alex.

E Sanremo? Chissà. Sul prossimo Festival della Canzone Italiana, non si sbilancia. “Le cose vanno un po’ come devono andare”, dice, e “possono andare in tanti modi”. Il nostro sesto senso ci dice che potrebbe essere nel cast, ma forse non con Sissi (e neanche con Luigi Strangis).

Le date dell’instore tour di Alex

4 novembre TORINO h 17.30 Mondadori, Via Monte di Pietà

5 novembre FIRENZE h 15.00 Feltrinelli Red, Piazza della Repubblica

6 novembre ROMA h 15.00 Mondadori, Piazza Cola di Rienzo

10 novembre NAPOLI h 17.00 Feltrinelli, Piazza Garibaldi Stazione Centrale

Alex sarà in concerto il 9 novembre a Roma (Atlantico) e il 23 novembre a Milano (Fabrique).

Ciò Che Abbiamo Dentro – Tracklist



1. Ciò che abbiamo dentro

2. Stelle in Antartide

3. Mano ferma

4. Non ho paura

5. Linea della vita

6. Dire fare curare

7. Quanto pesa la città

8. Il titolo di un libro

9. Siamo speciale

10. Torna a casa

11. Noi