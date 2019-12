Il nuovo album di Thomas Bocchimpani è Imperfetto, in uscita a gennaio 2020 dopo Ne 80

Si intitola Imperfetto il nuovo album di Thomas Bocchimpani. Il disco verrà rilasciato a gennaio, anticipato dal singolo Ne 80 che Thomas ha presentato a Sanremo Giovani.

Giovanissimo talento, Thomas unisce il canto e il ballo nelle sue performance. La musica lo raggiunge fin da bambino, un’esigenza che si mescola ben presto al ballo per performance uniche.

A soli 19 anni, Thomas fonde testi autobiografici, sonorità brillanti e un sound internazionale. Ne ha dato prova di recente con Ne 80, il singolo presentato a Sanremo Giovani. Thomas lo ha presentato in diretta su Rai1 nella puntata finale del programma che ha portato a stilare l’elenco degli 8 giovani in gara nella categoria delle Nuove Proposte del 70° Festival della Canzone Italiana.

In una sfida all’ultimo voto contro il talentuoso Leo Gassmann, Thomas ha abbandonato il programma perdendo la possibilità di calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo il prossimo febbraio ma ha annunciato il nuovo album.

Ne 80 farà parte di Imperfetto, il nuovo disco di Thomas Bocchimpani in uscita con Warner Music il 24 gennaio. In Imperfetto ci sarà il singolo Ne 80 unitamente ad altri 5 brani inediti ai quali Thomas partecipa in veste di co-autore.



L’amore e l’amicizia trovano posto nei nuovi pezzi inediti di Imperfetto, un titolo che Thomas spiega così: “Come il suono, come l’amore, come tutto ciò che c’è di più puro, questo album lo è… IMPERFETTO”.

Chi è Thomas Bocchimpani

Nato a San Giuseppe di Cassola (provincia di Vicenza) il 13 aprile 2000, Thomas studia canto e pianoforte fin da piccolo. A 8 anni inizia a coltivare anche la passione per la danza, unendo il canto e i passi di ballo. La sua prima esibizione in pubblico risale a quanto aveva 10 anni.

I consensi sono immediati; Thomas continua a coltivare i suoi talenti e, ancora minorenne, accede al talent show Amici di Maria De Filippi, nella sedicesima edizione del programma TV Mediaset.



In ogni esibizione Thomas riesce a dare prova del suo talento che gli frutta un contratto discografico con Warner Music che sfocia nell’Ep d’esordio Oggi Più Che Mai, certificato disco d’oro in soli 10 giorni.

Il suo primo album di inediti è Thomas, certificato disco d’oro. L’album ha debuttato al primo posto della classifica Fimi/Gfk dei dischi più venduti della settimana in Italia ed è stato seguito dalla seconda versione Thomas 18 Edition che ha festeggiato i 18 anni del cantante.

Nel 2019, Thomas si mette nuovamente in gioco e partecipa alle selezioni per Sanremo Giovani. Pubblica il singolo Ne 80, che presenta ripetutamente in diretta su Rai1 nell’affrontare i vari step selettivi. L’ultimo scoglio, per i ragazzi di Sanremo Giovani, è stato quello di giovedì 19 dicembre che ha portato alla scelta di 8 talenti per la categoria delle Nuove Proposte.

Thomas è il protagonista della prima sfida a due della serata e non supera l’ultimo scoglio contro Leo Gassmann (ex X Factor, figlio e nipote d’arte che ottiene la maggioranza dei voti delle giurie coinvolte). Thomas adesso è atteso nei negozi con un nuovo disco in uscita il 24 gennaio, dal titolo Imperfetto (Warner Music). Non mancheranno appuntamenti con i fan, ancora da annunciare.