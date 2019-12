Testo e video Ne 80 di Thomas Bocchimpani per il Festival di Sanremo 2020

Ne 80 di Thomas Bocchimpani vola verso il Festival di Sanremo 2020. L’artista è infatti tra i 10 scelti per la serata Sanremo Giovani e ha superato le fasi selettive precedenti. Stasera, giovedì 19 dicembre, si esibirà in diretta su Rai1.

Dei 10 cantanti rimasti in lizza, solo 5 supereranno l’ultimo scoglio ed entreranno ufficialmente a far parte del cast di artisti del prossimo festival della Canzone Italiana, nella categoria delle Nuove Proposte.

Ai 5 di Sanremo Giovani che verranno annunciati oggi, si aggiunge il vincitore di Sanremo Young per un totale di 6 concorrenti. Verranno poi annunciati i nomi degli altri 2 giovani di Sanremo, provenienti questi ultimi dal Contest Area Sanremo.

Gli 8 così selezionati saranno in gara al prossimo Festival della Canzone Italiana che torna a scorporare la gara delle Nuove Proposte dopo il tentativo dello scorso anno di unire i giovani ai Big in gara consentendo a due di loro di unirsi ai Campioni per la gara di febbraio.

Tra coloro che combattono per un pass sanremese c’è anche Thomas Bocchimpani. Lo ricordiamo per la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, due anni fa. All’epoca ancora minorenne, Thomas aveva dimostrato di saper coniugare il canto e il ballo, cosa che riesce a fare anche nel nuovo singolo Ne 80.

Nel video ufficiale infatti danza e canta un pezzo che parla alla sua generazione della sua generazione, immerso in un mondo tecnologico che a volte fa perdere il contatto con la realtà stessa.

Sul finire del brano, Thomas racconta un sogno: ha vissuto per un attimo negli anni 80, “con Queen, Sting e per radio Billie Jean”. All’epoca non c’erano filtri da usare sui social né la connessione perenne alla rete. Thomas però riconosce immediatamente di aver fatto solo un sogno e di essere stato nuovamente – e velocemente – catapultato nella realtà odierna.

In Ne 80 compare anche Michael Jackson, idolo di Thomas, fonte d’ispirazione nella volontà di coniugare canto e passi di danza sul palco. Al termine della serata di oggi, in diretta su Rai1 dal Casinò di Sanremo, scopriremo se Thomas sarà tra i giovani in gara al Festival di Sanremo 2020: continuate a seguirci per ogni aggiornamento!

Avincola con Un Rider

Eugenio in via di Gioia con Tsunami

Jefeo con Un Due Tre Stella

Réclame con Il Viaggio Di Ritorno

Shari con Stella

Fadi con Due Noi

Fasma con Per Sentirmi Vivo

Leo Gassmann con Va bene così

Marco Sentieri con Billy Blu

Thomas con Ne 80

Non c’è soluzione

non c’è religione il sabato sera

non c’è distinzione

non c’è pelle bianca, gialla o nera

tutti dicono di stare tranquillo

che devi stare lì seduto al tuo posto

è che io non so restarmene zitto

in fondo non ti conosco

non mi stare più addosso



Che serve avere calma

paura della guerra

la musica non cambia

ma vedo solo gente che balla

che balla



Troppa connessione

mi dimentico di uscire la sera

tutta questa libertà

un po’ mi fa sentire in galera, ooh



Giacca nuova e guarda qui come brillo

faccio 2000 video ma non li posto

me ne vado via come Michael Jackson

è che non ti conosco

non mi stare più addosso



Che serve avere calma

paura della guerra

la musica non cambia

ma vedo solo gente che balla

che balla



Non so come mi sono svegliato

negli anni 80

con i Queen, Sting

e per radio Billie Jean

senza filtri in faccia

senza star connessi tutto il giorno

ma era solo un sogno, no



Che serve avere calma

paura della guerra

la musica non cambia

ma vedo solo gente che balla

Non c’è soluzione

non c’è religione il sabato sera