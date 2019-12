Più squadrato il prossimo iPhone 12: il nuovo leak richiama tanto l’iPhone 5

Non poteva non far rumore il nuovo leak riguardante il prossimo iPhone 12. Mancano circa nove mesi alla sua presentazione ufficiale, ma come abbiamo avuto modo di riscontrare negli ultimi giorni, viviamo un periodo caratterizzato da diverse indiscrezioni sull’argomento. Nello specifico, oggi 23 dicembre è necessario soffermarsi su alcune immagini che sono state diffuse da una fonte come MacOtakara, che in passato si è rivelata spesso e volentieri attendibile sotto questo punto di vista.

Cosa ci dice il nuovo leak per iPhone 12

Ovviamente è impossibile scendere troppo in dettagli sull’iPhone 12 analizzando un semplice leak, per quanto la fonte in passato si sia avvicinata spesso e volentieri al design definitivo di prodotti Apple. Quello che emerge dalla foto che vedete riportata all’interno del nostro articolo di oggi, comunque, è un design decisamente più squadrato rispetto a quelli che abbiamo avuto modo di osservare nel corso degli ultimi anni. Un cambio di rotta sostanziale che, se confermato, potrebbe aprire una nuova fase il casa Apple sul fronte design.

Ad alcuni, infatti, l’aspetto del possibile iPhone 12 ricorda molto quello che abbiamo avuto modo di apprezzare diversi anni anni fa, in seguito al lancio sul mercato di prodotti come i vari iPhone 4 ed iPhone 5. Un ritorno al passato che sarebbe sicuramente assai gradito dagli utenti, soprattutto quelli che non hanno mai dimenticato il design dei modelli che hanno aiutato Apple a fare la differenza nel mercato degli smartphone.

A seguire, comunque, potrete godervi il video pubblicato dalla fonte e menzionato anche dal sito Slashleaks, grazie al quale ci potremo fare sicuramente un’idea più precisa sul potenziale del nuovo iPhone 12. Almeno stando alle notizie raccolte oggi 23 dicembre a proposito del design destinato a caratterizzare il top di gamma Apple del 2020. Che ne pensate delle immagini che seguono?