Più che probabile la data di uscita di Android 10 per Samsung Galaxy Note 9 dopo l’ultima beta

Ancora una volta novità estremamente interessanti oggi 23 dicembre per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy Note 9. Pochi giorni fa sulle nostre pagine ho trattato l’ennesima beta rilasciata per coloro che hanno deciso di partecipare al programma beta dedicato ad Android 10, evidenziando come fossero stati risolti alcuni problemi importanti per gli utenti. Ebbene, questo lunedì pare che la situazione stia evolvendo in modo positivo per tutti, considerando il nuovo step fatto dal produttore coreano.

Prospettive a breve termine per il Samsung Galaxy Note 9

Secondo quanto riportato da Sammobile, come sempre una delle fonti più autorevoli quando si parla di device lanciati sul mercato dal produttore coreano, è possibile che l’aggiornamento stabile possa uscire all’inizio di gennaio, visto che l’ultima beta rilasciata oggi include solo una correzione di bug. Il pacchetto software in questione, più in particolare, risolve il problema della traduzione con la S Pen che fino a questo momento appariva non disponibile. Al momento non si riscontrano altre novità..

Va evidenziato anche un altro dettaglio interessante, considerando il fatto che, a differenza dell’ultima versione beta concepita per il Samsung Galaxy S9 ed ottimizzata su Android 10, pare che il Samsung Galaxy Note 9 in questo frangente non riceva la patch di sicurezza di gennaio 2020. Allo stesso tempo, però, possiamo aspettarci che sia incluso nell’aggiornamento stabile una volta che il pacchetto software sarà attivo. Questo almeno ci dice la storia recente del brand asiatico.

Peso minimo per questa beta che, lo ricordo, ufficialmente non è scaricabile per i possessori di un Samsung Galaxy Note 9 qui in Italia. Resta il fatto che la notizia del giorno si riferisca alla previsione di possibile rollout entro il mese di gennaio, a proposito dell’aggiornamento stabile e definitivo ottimizzato su Android 10 per lo smartphone 2018.