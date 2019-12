Terza beta Android 10 e ritmi sostenuti per il Samsung Galaxy Note 9 a fine 2019

Arrivano anche oggi 18 dicembre alcune indicazioni interessanti per gli utenti che hanno deciso di puntare sul Samsung Galaxy Note 9 in un anno abbondante di vendite. Tutto ruota ancora una volta attorno ai lavori per lo sviluppo di Android 10, considerando il fatto che in queste ore abbiamo assistito al rilascio delle terza beta incentrata sul pacchetto software. Step fondamentale, che garantisce una certa continuità rispetto a ciò che abbiamo portato alla vostra attenzione ad inizio mese.

Tutte le novità sul Samsung Galaxy Note 9 del 18 dicembre

Alcuni elementi specifici sono stati riportati direttamente da SamMobile, come sempre in prima linea in situazioni simili. A tal proposito, è stato fornito un elenco piuttosto breve di correzioni di bug per il Samsung Galaxy Note 9 in merito alla beta trapelata questo mercoledì, suggerendo che l’aggiornamento stabile di Android 10 per il dispositivo non possa essere così lontano allo stato attuale. Fondamentali, a tal proposito, saranno i riscontri che otterremo nei prossimi giorni.

In effetti, il team beta di Samsung ha affermato nei forum ufficiali del colosso sudcoreano la volontà di distribuire rapidamente l’aggiornamento stabile per lo stesso Samsung Galaxy Note 9, correggendo in prima istanza i bug esistenti invece di introdurre nuove funzionalità. Effetti? In una situazione del genere, è possibile che novità come Bixby Routines, al momento non apparse nelle beta per Galaxy Note 9 e Galaxy S9, potrebbero arrivare con piccoli aggiornamenti software solo in un secondo momento. Insomma, a freddo dopo l’aggiornamento stabile iniziale.

Vi ricordo che, fino ad oggi, tra i problemi più frequenti abbiamo l’arresto anomalo dell’app Samsung Pass, oltre ad un’instabile connessione hotspot mobile, fino ad arrivare al riconoscimento dell’iride non funzionante. Insomma, questione in continuo divenire, in attesa di scoprire quando ci sarà la disponibilità dell’aggiornamento Android 10 in versione definitiva per il Samsung Galaxy Note 10.