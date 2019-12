Maratona Skam Italia su Netflix a Capodanno: cosa c’è da sapere in attesa della quarta stagione

È la serie tv rivelazione dell’anno e sta per tornare con una nuova stagione. Per festeggiare l’arrivo di Skam Italia su Netflix, la piattaforma ha anticipato il Natale ai suoi utenti e ai fan. Le prime tre stagioni saranno infatti disponibili a Capodanno, per permettere a chiunque fosse interessato di recuperare la serie (o ai nostalgici di fare un bel ripasso), in attesa dell’ultimo atto, che dovrebbe chiudere il remake dell’omonimo format norvegese, un vero successo in patria.

Skam Italia è stata pubblicata su TIMVision durante le prime tre stagioni, e poi bruscamente cancellata per un riposizionamento strategico dei suoi contenuti. All’annuncio della sospensione, i fan si sono rivoltati sui social. Nel 2019, l’hashtah #skamitalia è stato tra gli argomenti più chiacchierati dell’anno, insieme ad #amici18, #BTS, #Sanremo2019 e #Jimin.

Skam Italia sembrava davvero aver finito la sua corsa, tanto che gli attori si erano detti disposti a lavorare gratis pur di portare a compimento il prodotto. Infatti una quarta stagione era già stata avviata e la sceneggiatura completata, almeno fino allo stop di TIMVision. I fan, così come il cast, non si sono mai abbattuti. Al grido di diversi hashtag su Twitter, hanno cercato di attirare l’attenzione di diverse piattaforme – tra cui il colosso Netflix – affinché si producesse Skam Italia 4.

Poi il colpo di scena. La scorsa settimana, Cross Productions e Timvision, in associazione con Netflix, hanno annunciato che Skam Italia 4 è ufficiale e sarà disponibile su entrambe le piattaforme in contemporanea. Inoltre, secondo un comunicato stampa:

A partire dal 1° gennaio 2020, le prime 3 stagioni di SKAM Italia saranno disponibili anche su Netflix, in co-esclusiva con TIMVISION. SKAM Italia e’ un remake della serie norvegese SKAM. La regia e la sceneggiatura della quarta stagione sono affidate nuovamente a Ludovico Bessegato, produttore creativo per Cross Productions. Le prime tre stagioni sono una produzione Cross Productions e TIMVISION.

Una bella vittoria per i fan che potranno così assistere alla conclusione di una delle serie tv più amate in Italia e anche all’estero. Il remake nostrano è stato infatti giudicato il migliore tra quelli prodotti finora. La quarta stagione di Skam Italia su Netflix permetterà di esplorare la storia della musulmana Sana, personaggio interpretato da Beatrice Bruschi. Per la serie sarà l’occasione di raccontare tematiche molto forti e scottanti come l’integrazione e la religione nelle scuole. Netflix ha utilizzato un’originale campagna per pubblicizzare Skam Italia. Tramite una conversazione di Whatsapp, i protagonisti della serie si sono dati appuntamento per Capodanno. L’ultimo screenshot postato ritrae proprio il personaggio di Beatrice Bruschi in un dietro le quinte. Le riprese di Skam Italia 4 erano iniziate qualche mese fa a Roma e nei pressi di San Felice Circeo (Latina).

Nella quarta stagione di SKAM Italia, dovrebbe tornare tutto il cast originale, composto da Ludovica Martino (Eva Brighi), Ludovico Tersigni (Giovanni Garau), Benedetta Gargari (Eleonora Sava), Federico Cesari (Martino Rametta), Giancarlo Commare (Edoardo Incanti), Beatrice Bruschi (Sana), Luca Grispini (Federico Canegallo), Greta Ragusa (Silvia), Francesco Centorame (Elia Santini), Martina Lelio (Federica), Nicholas Zerbini (Luca), Rocco Fasano (Niccolò) e Pietro Turano (Filippo).