Ultimo colpo delle offerte Amazon di Natale: prezzo Huawei P30 Lite più basso che mai il 21 dicembre

Le offerte Amazon di Natale ci riservano oggi 21 dicembre l’ultima chicca del tutto in attesa: il prezzo del Huawei P30 Lite continua a scendere ancora in prossimità delle feste e risulta essere un’ottima occasione per chi vorrà donarlo a qualcuno o regalarselo immediatamente.

Solo pochi giorni fa, sempre tra le offerte Amazon di Natale, avevamo dedicato un doveroso approfondimento al ribasso del Huawei P30 Lite. Il telefono di gamma media era giunto a costare 234 euro, già di per se un valore ben appetibile per chi puntava all’acquisto. Proprio oggi 21 dicembre invece, pure per dare il via alla stagione invernale oramai cominciata, lo stesso dispositivo abbatte la soglia dei 230 ed in effetti è in vendita a soli 229 euro.

Al prezzo qui indicato non andrà applicato alcun costo di spedizione nonostante il telefono non benefici del servizio Prime. Proprio in riferimento alla consegna va chiarito che il pacco hi-tech, seppur estremamente conveniente, non arriverà in tempo per essere messo sotto l’albero. Lo store in effetti segnala, al momento di questa pubblicazione, la consegna utile tra il giorno 24 e 28 dicembre. Molto più probabile dunque che il telefono arrivi a destinazione dopo la giornata di Natale. Poco importa, magari qualche dono potrà essere post datato.

Il Huawei P30 Lite tra le ultime offerte Amazon di Natale ora attive è presentato nella bella colorazione Peacock Blue, quella per intenderci cangiante tra i colori blu e verde sul retro del telefono. Il modello ha un display con diagonale da 6,15 pollici, possiede uno storage da 128 GB espandibile fino a 512 GB e una memoria RAM da 4 GB. Senz’altro un punto di forza del telefono è rappresentato dal sistema fotocamera principale a ben tre sensori con risoluzione da 48, 8 e ancora 2 MP. Niente male neanche l’amperaggio della batteria con un’unità da 3340 MP in grado di garantire fino a 21 ore di conversazione.